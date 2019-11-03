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      Разведение войск на Донбассе: что сейчас происходит в Золотом и Катериновке – фоторепортаж

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      Как и чем живут Катериновка и Золотое после разведения войск
      Как и чем живут Катериновка и Золотое после разведения войск / "Радио Свобода"

      В районе Золотого на Луганщине как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств. Следующий этап – разминирование демилитаризованного участка и демонтаж военных конструкций.

      Зона разведения – около 2 километров по линии фронта. Сам поселок Золотое-4 пока остается под контролем украинских войск. Кроме того, подразделения Объединенных сил контролируют стратегические высоты в районе соседней Катериновки, передает "Радио Свобода".

      Важно! Разведение войск в районе Золотого официально завершилось: что будет дальше

      Какова ситуация вокруг Золотого

      В результате разведения, которое формально завершилось 1 ноября, украинские военные отошли на 1 километр. Также на такое ​​же расстояние отошли и пророссийские наемники.

      Сейчас военные перевозят вещи и обустраивают позиции в новых блиндажах вокруг контрольного пункта "Золотое". В то же время немного дальше от новой "нулевой позиции" солдаты устраивают и восстанавливают выкопанные когда-то позиции.

      По словам чиновников, одна из причин разведения именно здесь – надежда на то, что контрольный пункт въезда-выезда "Золотое" все же заработает. Зато некоторые военные – "не в восторге" от разведения, "но это – армия, приказ есть приказ".

      Далее предстоит разминирование и демонтаж фортификационных сооружений, продлится это в течении не менее 30 дней. Ситуацию мониторят наблюдатели ОБСЕ. Также они совместно с СЦКК наблюдают за соблюдением тишины в этой области фронта.

      Обратите внимание! Разведение войск в районе Золотого: ограничение на перемещение отменят 3 ноября

      Что сейчас происходит в Катериновке

      Дорога к Катериновки вновь стала "полусырой". Попасть сюда можно только через пункт пропуска "Золотое" как транспортом, так и пешком. Само же село начинается в сотне метров от пункта. Как в самом селе, так и на въезде дежурят вооруженная полиция и Нацгвардия. Местные говорят, что после шести вечера они едут из села.

      Местные жители большинство домов в Катериновке покинули. Сейчас здесь насчитывается 86 заселенных дворов, в которых проживают 150 людей, в том числе 7 детей. "Самому молодому из старших" – 56 лет.

      Настроения в селе различаются – кто выступает за разведение, кто против. Но после того, как оно произошло, теперь все ждут, "что же будет дальше и какой будет жизнь в "полусырой зоне". Заметим, что ранее Катериновка уже была в "серой зоне", но в январе 2018-го украинская армия вернула ее под свой контроль.

      В единственном магазине Катериновки есть все необходимое – колбасы, рыба, фрукты, овощи. Из-за "желтого" режима несколько дней были проблемы с доставкой, но пока, говорят местные, все хорошо.

      Интересно! "Желтый" режим в Золотом: как полиция и Нацгвардия контролируют ситуацию – фото, видео

      Что известно о разведении сил и средств на Донбассе

      30 июня разведение войск с обеих сторон произошло в районе Станицы Луганской (зона №1). В результате произошел демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, а также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

      Следующим этапом должно быть разведение сил и средств в зоне № 3 (Богдановка – Петровское). Его уже уже согласовали на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что отвод войск в Петровском состоится 4 ноября. Правда впоследствии министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркнул, что эту дату пересмотрят, поскольку 30 октября пророссийские оккупанты совершили обстрел Петровского.

      Заметим, украинская власть отмечает, что разведение сил и средств на Донбассе происходит в пределах минских соглашений и является толчком к проведению встречи лидеров стран "нормандской четверки". В общем разведене сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Ситуация в Золотом Разведение войск
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