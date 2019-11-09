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      Разведение войск возле Петровского началось

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      Разведение войск в Петровском началось - 9 ноября 2019
      Разведение войск возле Петровского началось / mil.gov.ua

      Украинская сторона запустила белую ракету в знак готовности к началу разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области.

      Пророссийские боевики в 12:00 уже отреагировали и также запустили ракету. Это означает, что разведение войск в Петровском началось.

      К теме: Очередная провокация: боевики угрожают ввести "внутренние войска" в районы разведения сил

      Как будут разводить войска?

      В пресс-штабе ООС сообщили, что после запуска ракет с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств, то есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции, будет продолжаться три дня.

      Далее по графику начнется разминирование территорий, а уже после того начнется демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений.

      На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

      Почему разведение войск перенесли?

      Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе вчера перенесла начало разведения сил и средств в Петровском на субботу, 9 ноября.

      Отметим, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано. 

      Также боевики сообщали, что проинформировали СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

      Где уже состоялось разведение войск на Донбассе?
      Разведение сил и средств уже состолось на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.

      Все разведения происходят в рамках Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.

      По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.


      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк, Эмал Наби
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Разведение войск Пророссийские боевики ОБСЕ
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