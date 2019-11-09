Разведение войск возле Петровского началось

Украинская сторона запустила белую ракету в знак готовности к началу разведения сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка – Петровское Донецкой области.

Пророссийские боевики в 12:00 уже отреагировали и также запустили ракету. Это означает, что разведение войск в Петровском началось.

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Как будут разводить войска?

В пресс-штабе ООС сообщили, что после запуска ракет с обеих сторон зеркально начнется разведение сил и средств, то есть техники, вооружения и личного состава. Этот процесс непосредственного перемещения техники на заранее подготовленные позиции, будет продолжаться три дня.

Далее по графику начнется разминирование территорий, а уже после того начнется демонтаж фортификационных сооружений и других укреплений.

На 29 сутки украинская сторона проинформирует о том, что все проведено и уже на следующий день представители СММ ОБСЕ проведут верификацию выполненных мероприятий.

Почему разведение войск перенесли?

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе вчера перенесла начало разведения сил и средств в Петровском на субботу, 9 ноября.

Отметим, что накануне сепаратистская группировка "ДНР" на своих ресурсах утверждала, что украинские военные накануне якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском. Именно поэтому разведение не произошло 8 ноября, как было запланировано.

Также боевики сообщали, что проинформировали СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Где уже состоялось разведение войск на Донбассе?

Разведение сил и средств уже состолось на двух участках – №1 в районе Станицы Луганской и №2 в районе Золотого. Оба участка расположены в Луганской области.



Все разведения происходят в рамках Минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате.



По условиям разведения, украинские военные должны отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.



Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала