Разведенный Шнуров впервые вышел в свет с новой девушкой: фото

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который в августе официально развелся с женой Матильдой, впервые вышел в свет с новой девушкой.

Музыкант посетил премию "Человек года" по версии журнала GQ. Последний раз Шнуров посетил церемонию с экс-супругой Матильдой, а в этот раз засветился блондинкой Варварой.

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Также журналисты смогли узнать, что девушка – поэтесса. Для выхода она выбрала длинное красное платье, а Сергей Шнуров одел классический черный костюм и очки.



Сергей Шнуров и новая девушка Варвара / Spletnik



Сергей Шнуров и новая девушка Варвара / Spletnik



Напомним, Шнуров и Елена Мозговая (Матильда) заявили о разводе весной 2018 года. Звездная пара пробыла в официальном браке почти 8 лет. По словам музыканта, инициатором развода стала именно жена.