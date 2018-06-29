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22:30, 29 июня
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Развели костер и бросили в него Евангелие: в Боснии и Герцеговине неизвестные осквернили храм

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В Боснии и Герцеговине неизвестные осквернили храм
В Боснии и Герцеговине неизвестные осквернили храм

В Боснии и Герцеговине, в Чекрчиче, муниципалитете Высоко, неизвестные вандалы сильно повредили внутреннюю часть церкви Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает "Седмица".

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Как свидетельствуют первые выводы следствия, неизвестные вандалы пробили входную дверь и вошли в храм. Уже в помещении они разбили плиту престола, развели костер и бросили в него напрестольное Евангелие, иконы и другие священные предметы храма.

осквернили храм у боснії та Герцоговині
В Боснии и Герцоговине осквернили храм

Точное время преступления неизвестно. Вероятно, это было сделано в ночь с 23 на 24 июня. Только в этот день, 24 июня, был обнаружен преступление и сообщено в полицию.

Это печальная и скорбная для нас новость. Она поразила нас и очень разочаровала. Поступок омерзительный и крайне тревожный. Мы задаемся вопросом: как вообще возможно, чтобы кому-то пришло в голову сжечь религиозный объект, в данном случае — православную церковь? Мы ожидаем, что власти отреагирует на это — как муниципальные, так и кантональные и федеральные,
— написал Митрополит Дабробосанский Хризостом в заявлении, которое опубликовал связи с осквернением храма.

Теги: религия Босния и Герцеговина
Источник: 24 канал
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