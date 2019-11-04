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      Развитие Киевстар: больше инвестиций, больше пользователей интернета, рост потребления трафика

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      Киевстар
      Киевстар

      Киевстар охватил сетью 4G территорию, где проживает более 70% населения Украины, и обеспечил максимальную скорость мобильного интернета.

      Как результат, количество абонентов, пользующихся мобильным интернетом, выросло на 12%, а использование дата-трафика на абонента – на 69%.

      В третьем квартале 2019 года услугами мобильной связи Киевстар воспользовалось 26,4 млн абонентов. Из них более 60% – мобильным интернетом. Количество таких абонентов по сравнению с 3 кв. 2018 выросло на 12%. В среднем каждый абонент Киевстар использует 566 минут в месяц, немного более, чем в 3 кв 2018. Использование мобильного интернета на абонента до 3 кв 2019 увеличилось на 69%, до 3969 Мб. Средний доход от абонента мобильной связи (ARPU) до 3 кв 2019 составил 69 грн.

      "Мы стали больше инвестировать в развитие 4G и ежедневно подключаем новые населенные пункты – в основном в сельской местности. Наши абоненты увеличили почти вдвое использование дата трафика, и для задания социальной важности, чтобы граждане Украины, независимо от того, где они живут, могли учиться , профессионально расти, вести предпринимательскую деятельность с помощью скоростного мобильного интернета", – прокомментировал результаты компании в 3 квартале 2019 года Александр Комаров, президент "Киевстар".

      В 3 кв. 2019 капитальные затраты Киевстар составили 1,4 млрд грн, на 86% больше, чем в аналогичном квартале 2018. Благодаря увеличению инвестиций в новые технологии, компания расширила сеть 4G – на сегодня это 7885 населенных пунктов. По результатам тестов, которые проводила во втором и третьем кварталах 2019 международная компания Ookla на абонентских устройствах, поддерживающих 4G, средняя скорость интернета в сети Киевстар является самой высокой среди мобильных операторов Украины.

      Общий доход Киевстар в 3 кв. 2019 увеличился на 18,3%, до 5,8 млрд грн. Выручка от услуг мобильной связи выросла на 18,8%, до 5,4 млрд грн. Доходы от услуг мобильной передачи данных увеличились на 36,9% по сравнению с 3 кв. 2018, до 2,8 млрд грн, и составляют 51% в общем доходе от мобильной связи.

      Доходы от услуг фиксированной связи в 3 кв. 2019 выросли на 10,3% до 333 млн грн. Количество абонентов, которые подключили услугу "Домашний интернет", увеличилось на 11% и достигло 981 тыс. Средний доход (ARPU) от абонента этой услуги вырос на 4% по сравнению с 3 кв. 2018, до 74 грн на абонента. Это объясняется стабильным спросом клиентов на инновационные предложения Киевстар, благодаря которым можно пользоваться услугами мобильной связи, фиксированного интернета и цифрового ТВ по единому счету, при этом существенно экономя на полном комплексе услуг.

      Киевстар удерживает лидерство среди телеком операторов Украины по объемам выполнения обязательств перед государственным бюджетом – в 3 кв. 2019 компания уплатила налогов, сборов и платежей за радиочастоты на сумму 2 млрд грн.

      Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3-м квартале 2019 по сравнению с аналогичным периодом 2018 

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      Теги: Новости Украины Инвестиции 4G
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