Развитие оборонной сферы и перспективы Украины в НАТО: Винников озвучил приоритеты на 2019 год

Почти двухлетнее блокирование работы комиссии НАТО-Украина, наконец, завершилось. После нападения российских военных в Азовском море Будапешт пошел на разблокирование работы комиссии. А еще украинские военные приняли участие в крупнейших в истории НАТО учениях. О достижениях Украины в развитии оборонной сферы в эфире 24 канала рассказал глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

В связи с нападением российских военных на украинских моряков в Азовском море, на недавней встрече в Брюсселе глава НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Украины Петру Порошенко поддержку. А еще заявил, что альянс готовит комплексный ответ.

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По словам Александра Винникова, НАТО сделало серьезное заявление в поддержку Украины после того, что произошло в Черном море возле Керченского пролива.

Мы призвали Россию обеспечить свободную навигацию и немедленно освободить украинских моряков и корабли, которые Россия захватила. Что касается присутствия НАТО в Черном море, наше присутствие увеличивалось со времени нелегальной аннексии Крыма в 2014 году, когда в НАТО решили разместить силы быстрого реагирования в Восточной и Южной Европе,

– отметил глава представительства НАТО в Украине Александер Винников.

Он добавил, что они проводят больше патрулирования в воздушном пространстве над Черным морем, а часть союзников проводит больше авиаразведок. Винников отметил усиление присутствия НАТО в море, то есть речь идет о присутствии кораблей.

Могу привести такие цифры: в этом году мы провели 120 дней, в течение которых корабли находились на патрулировании в Черном море под командованием НАТО. И это серьезное увеличение присутствия по сравнению с прошлым годом, когда таких дней было только 80. Мы продолжаем оценивать наше присутствие в регионе на постоянной основе,

– подчеркнул глава представительства НАТО в Украине.

На вопрос, планирует ли НАТО поддерживать усилия Украины по созданию военной базы на Азовском море, Александр Винников рассказал о помощи в модернизации украинских военных сил в целом.

"Если говорить о поддержке мощностей Украины и украинских моряков для гарантирования безопасности Украины в этом регионе, мы продолжаем оказывать большую поддержку морякам и как на двусторонней основе, и как международная организация безопасности. Мы помогаем модернизировать украинские военные силы в целом и военно-морские силы в частности. Да, мы работаем с Морской академией в Одессе. Поэтому, я думаю, что это можно назвать мощным сигналом поддержки Украины со стороны НАТО и ее суверенитета, территориальной целостности", – рассказал Винников.



Александер Винников

Чтобы эффективно противостоять агрессивным действиям северной соседки, Украина должна усилить собственные вооруженные силы. НАТО активно помогает нам в реформировании оборонной сферы. Что касается приоритетов на 2019 год, по словам Винникова, украинская власть должна сконцентрировать свои усилия на принятии ряда законодательных актов.

"В этом году Украина сделала большой шаг вперед в этой сфере, приняв новый закон о национальной безопасности. Этот закон – рамочный. А это означает: чтобы его реализовать, нужно принять ряд других законодательных актов и выполнить ряд дополнительных практических заданий", – утверждает глава представительства НАТО в Украине.

5 приоритетов, о которых говорил Винников, касаются законодательных аспектов реализации закона о национальной безопасности.

И именно поэтому я говорил о необходимости сконцентрироваться на новом законе о создании парламентского комитета по надзору, новом законе о Службе безопасности, новом законе о государственной тайне и засекреченной информации, а также новом законе о разведслужбе и реформировании оборонной промышленности. Кроме того нужно пересмотреть сферу оборонных закупок,

– заверил Александер Винников.

По его словам, Украина выходит на этап полного пересмотра своей оборонной и безопасностной сферы, что очень важно. "В то же время есть определенные сферы, в которых Вооруженные силы и Министерство обороны активно работают и должны продолжить свои усилия. Это такие сферы как: планирование, управление и контроль, профессиональное военное образование. Те сферы, которые имели критическое значение для потребностей Украины, претерпели, действительно, серьезные изменения. И это очень позитивно. Вместе с тем, эти изменения нужно перевести в институциональное русло, чтобы они стали постоянными и принесли пользу", – сказал глава представительства НАТО в Украине.

Президент Порошенко заявил, что в ближайшие 5 лет страну нужно подготовить к интеграции в НАТО и в ЕС. Интересно, как в НАТО оценивают такие временные рамки.

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"Я считаю, что важно помнить: НАТО применяет политику открытых дверей относительно членства. Недавно на саммите НАТО в Брюсселе страны-члены НАТО подтвердили решение, принятое на Бухарестском саммите, что в будущем Украина станет членом альянса. Поэтому на этом этапе важно сконцентрироваться на реформах, которые Украина должна реализовать для того, чтобы отвечать стандартам и принципам НАТО", – убежден глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.