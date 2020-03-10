Развязка громкой коррупционной сделки времен Порошенко: резонансные детали

Одна из громких коррупционных сделок времен Петра Порошенко приближается к развязке. Речь идет о розграбунке одного из наших предприятий командой Александра Грановского – смотрящего 5-го президента, которий сбежал за границу.

Що відомо про Грановського та Кононенка

Коли Петро Порошенко був президентом, у нього було двоє найближчих смотрящих у парламенті – Ігор Кононенко і Олександр Грановський.



Ігор Кононенко і Олександр Грановський / Колаж 24 каналу

Обидвоє з них вправлялися у патріотичній риториці, але зараз ховаються за кордоном.

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Кононенко виїхав з України ще 17 жовтня начебто з метою відвідати змагання з тенісу в Китаї. При перетині кордону в Борисполі його зупинили на годину, щоб перевірити наявність у базах серед осіб, яким заборонено залишати Україну.

Уже минуло 5 місяців, в Китаї вирує коронавірус, але Кононенко так досі й не повернувся на Батьківщину. Кажуть, взимку його бачили в Австралії на трибунах на матчах відкритого чемпіонату з того ж таки тенісу.



Кононенко в Австралії / Скріншот з відео

А його соратник Олександр Грановський зробив ще цинічніше – отримав візу, що дозволяє вступити в громадянство Ізраїля, і, найпевніше, вже зробив це. Бо гармати антикорупційного розслідування вибухають все ближче до Олександра Грановського.

Корупційна оборудка Грановського

НАБУ та САП повідомили про підозру його колишній помічниці у парламенті та довіреній особі Ользі Ткаченко. Її та ще трьох осіб підозрюють у завданні 93,3 мільйона гривень шкоди державному активу "Одеському припортовому заводу".

Крім помічниці Грановського Ткаченко, повідомлення про підозру отримали також:

заступник директора та начальник відділу "Одеського припортового заводу";

номінальний власник фірми-прокладки, що слідство НАБУ вважає учасником корупційної схеми.

Слідство встановило, що Ткаченко – це довірена особа Грановського організувала схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива офшорній компанії Newscope Estates Limited за цінами, нижчими від ринкових. Фірма зареєстрована в скромному двоповерховому будинку в далеких передмістях Лондона, де розташована компанія зі створення фірм-пустишок.



Фірма зареєстрована в невеликому будинку у Лондоні / Скріншот з відео

Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям і за конкурентними цінами. Покупцем у прокладки, пов'язаної з Грановським, були відомі на світовому ринку хімії компаніями Trammo AG (Швейцарія) та Dreymoor Fertilizers Overseas Pte. Ltd. (Сінгапур).

Цікаво, що гроші надходили на офшорку Newscope Estates Limited, а продукція фірмам зі Швейцарії та Сінгапуру відвантажувалася безпосередньо з ОПЗ, але від імені компанії Newscope Estates Limited.

Тобто свій "навар" фірма Грановського отримувала за перекладення документів з однієї теки в іншу. Із квітня по грудень 2015 року фірма Newscope Estates Limited "прикурила" на карбаміді та аміаку понад 4 мільйони доларів. Непоганий політичний корупційний стартап, не знаходите?

Це схема діяла за часів президента Порошенка. І розслідування цих фактів НАБУ та САП велося із жовтня 2016 року, але реальні кроки вдалося реалізувати тільки після відставки президента Порошенка.

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Слідство встановило, що свої гроші офшорка отримувала не тому, що колишня помічниця Грановського Ольга Ткаченко є геніальною бізнесвумен. Ба більше, вона взагалі не мала жодного досвіду в цьому бізнесі. Це сталося тому, що Грановський змоделював увесь схематоз.

А Ольга Ткаченко була не тільки його помічницею в Раді, але і працювала в його бізнесі – керувала торговим центром SkyMall. На ім'я Ткаченко була виписана довіреність представляти Грановського, а після обрання Грановського депутатом від БПП змінила його у 2014 році на посаді керівника фірми "Лагварда. Лоу дизайн і девелопмент".



Ткаченко працювала в бізнесі Грановського / Колаж 24 каналу

Джерелом доказів став мобільний телефон, вилучений у неї під час обшуку вдома – так слідством було отримане з мобільного листування, що свідчить про причетність Ткаченко до оборудки. Саме Грановський сходив до тодішнього виконувача обов'язків голови Фонду державного майна Дмитра Парфененка та повідомив, що його цікавить – депутат замахнувся на половину всього експорту заводу.

Причетність Кононенка до оборудок Грановського

Грановський попросив Парфененка дати вказівки директору заводу, але чиновник відмовився. Тому Грановський пішов іншим шляхом та вирішив реалізувати схему шляхом призначення Ткаченко в правління ОПЗ.

І що ж зробив Грановський після відмови? Він звернувся до іншого спільника Порошенка Ігоря Кононенка з пропозицією впливу на керівника ОПЗ заради призначення своєї помічниці на завод. І щоб ви не сумнівалися, Кононенко зустрівся з директором державного заводу у своєму офісі на Рибальському півострові, де розташовані всі підприємства Порошенка.

Після цього директора ОПЗ відправили в офіс тепер Грановського, і той особисто відрекомендував йому Ткаченко як особу, яка представляє компанії, що можуть купувати продукцію ОПЗ, та яка розглядається на предмет призначення на посаду в ОПЗ.

Після цього керівник Фонду держмайна Парфененко ініціював перед Кабміном оновлення правління "Одеського припортового заводу" та збільшення його чисельності. У такий спосіб помічниця Грановського приступила до роботи, а їхня фірма – отримувати майже 100 мільйонів гривень державних грошей.

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Ось така примітивна схема, побудована на довірливих відносинах з Порошенком, спустошувала нашу державну компанію. І поставити крапку правоохоронці мають не лише покаранням посередників, а дістати хоч із-під землі організаторів крадіжок. Навіть якщо вони вже втекли до Ізраїля.