Разворовывание бюджета в Одессе: суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения

Бывшего депутата Александра Дубового подозревают в деле о хищении 92 млн гривен из городского бюджета при продаже завода "Краян". Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату меру пресечения в виде залога в почти 16 миллионов гривен.

Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры: обвинение просили назначить подсудимому вдвое больший залог, отметили в ВАКС.

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Группу фигурантов по делу "Краяна" прокуроры САП подозревают в совершении уголовных преступлений по статье о злоупотреблении служебным положением. Сам экс-депутат Дубовой в суде заявил, что большинство документов, которые нашли в адвокатском объединении, ему не принадлежат.

24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам по делу о хищении бюджета Одессы, где фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов:

депутату Одесского облсовета Олегу Бабенкову,

бывшей помощнице Труханова Елене Поповой,

экс-нардепу Александру Дубовому,

экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Коломийцу.

Как Дубовой может быть причастен к делу?По данным следствия, в офисе Дубового в Киеве обнаружили 250 документов, которые касаются деятельности холдинговой компании "Краян". В специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что этих документов достаточно, чтобы утверждать, что Дубовой причастен к искусственному банкротству завода и организовывал продажу активов, в частности админздания предприятия по завышенной цене.