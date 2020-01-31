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      Разворовывание бюджета в Одессе: суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения

      34 Читати новину українською
      Александр Дубовой / uk.wikipedia.org

      Бывшего депутата Александра Дубового подозревают в деле о хищении 92 млн гривен из городского бюджета при продаже завода "Краян". Высший антикоррупционный суд избрал экс-депутату меру пресечения в виде залога в почти 16 миллионов гривен.

      Суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры: обвинение просили назначить подсудимому вдвое больший залог, отметили в ВАКС

      К теме: Дело Труханова: у следствия появились новые подозреваемые

      Группу фигурантов по делу "Краяна" прокуроры САП подозревают в совершении уголовных преступлений по статье о злоупотреблении служебным положением. Сам экс-депутат Дубовой в суде заявил, что большинство документов, которые нашли в адвокатском объединении, ему не принадлежат.

      24 января детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам по делу о хищении бюджета Одессы, где фигурирует и мэр Одессы Геннадий Труханов:

      • депутату Одесского облсовета Олегу Бабенкову,
      • бывшей помощнице Труханова Елене Поповой,
      • экс-нардепу Александру Дубовому,
      • экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Коломийцу.

      Как Дубовой может быть причастен к делу?По данным следствия, в офисе Дубового в Киеве обнаружили 250 документов, которые касаются деятельности холдинговой компании "Краян". В специализированной антикоррупционной прокуратуре считают, что этих документов достаточно, чтобы утверждать, что Дубовой причастен к искусственному банкротству завода и организовывал продажу активов, в частности админздания предприятия по завышенной цене.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд САП Новости Одессы Геннадий Труханов Коррупция
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