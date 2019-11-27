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      Разыскиваемый Зеленским "король контрабанды" Альперин сам явился в САП

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      Альперина задержало НАБУ / Кадр из видео

      Вадим Альперин, о чьем розыске накануне объявил президент, сам явился в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и сдался правоохранителям. Таким образом Альперина, которого называют главным одесским контрабандистом, задержали сотрудники НАБУ.

      Президент Владимир Зеленский 26 ноября обратился к украинцам с призывом помочь НАБУ задержать Альперина. Президент даже пообещал за помощь ценные подарки.

      По теме: Адвокат Альперина заявлял, что его клиент никуда не исчезал

      Задержали Альперина по делу 2017 года, в котором одним из действующих лиц был еще агент НАБУ Евгений Шевченко, сообщил телеграм-канал Newsroom. Тогда агент НАБУ спровоцировал на взятку за закрытие производств в отношении нескольких предприятий депутата облсовета Олега Бабенко. Но, когда за ним пришли, Бабенко выпрыгнул в окно.

      Почему разыскивали Альперина

      Альперина обвинили в попытке дать взятку в 800 тысяч долларов сотруднику НАБУ, то ли за то, чтобы сняли арест со счетов некоторых предприятий, то ли за то, чтобы "потеряли" дела.

      В ноябре 2017 года, суд арестовал Альперина на 2 месяца с альтернативой залога в 21 миллион гривен. Однако апелляционный суд уменьшил сумму залога до 141 тысячи гривен, и Альперин вышел на волю.

      В ноябре 2019 года НАБУ задержало 10 человек по делу Альперина и по делу о нарушении таможенного законодательства. Однако самого Альперина удалось задержать не сразу, именно поэтому Зеленский объявлял поиски с обещанием вознаграждения.

      Добавим, что Альперина в СМИ называют "королем одесской контрабанды". Ему приписывали "шефство" над Одесской таможней, а состояние оценивали в миллиард долларов.

      Впервые об Альперине публично заговорили в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина", которое перевозило оружие.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости САП НАБУ Новости Одессы Контрабанда Вадим Альперин
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