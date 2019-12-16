Разыскивали почти месяц – 32-летнего львовянина нашли мертвым в Закарпатье

На Закарпатье нашли тело львовянина Юрия Бордуна, которого разыскивали почти месяц.

В закарпатскую милицию позвонили жители села Ворочево Печерского района и сообщили, что у озера нашли мертвого мужчину, информирует полиция Закарпатской области.

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Правоохранители установили личность мужчины – 32-летний львовянин Юрий Бордун, пропавший 24 ноября. Тогда мужчина уехал во львовский аэропорт провожать девушку на самолет, но так и не вернулся.

На теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти. Полиция назначила ряд экспертиз, чтобы выяснить обстоятельства гибели мужчины.