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      Разыскивали почти месяц – 32-летнего львовянина нашли мертвым в Закарпатье

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      32-летнего львовянина нашли мертвым в Закарпатье / 032.ua

      На Закарпатье нашли тело львовянина Юрия Бордуна, которого разыскивали почти месяц.

      В закарпатскую милицию позвонили жители села Ворочево Печерского района и сообщили, что у озера нашли мертвого мужчину, информирует полиция Закарпатской области.

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      Правоохранители установили личность мужчины – 32-летний львовянин Юрий Бордун, пропавший 24 ноября. Тогда мужчина уехал во львовский аэропорт провожать девушку на самолет, но так и не вернулся.

      На теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти. Полиция назначила ряд экспертиз, чтобы выяснить обстоятельства гибели мужчины.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Львова Новости Закарпатья Криминал
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