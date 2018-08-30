"РБ Лейпциг" – "Заря": составы команд на игру Лиги Европы
Немецкий "РБ Лейпциг" и украинская "Заря" определились с составами игроков, которые выйдут на игру матча плей-офф квалификации Лиги Европы. Именно в этом матче определится участник групповой стадии ЛЕ.
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Стоит отметить, что в "Заре" вместо удаленного в первом матче Леднева под нападающим сыграет Гордиенко, а травмированного Хомченовского заменит Кабаев.
РБ Лейпциг: Мвого, Лаймер, Конате, Орбан, Клостерманн, Забитцер, Кампли, Ильзанкер, Кунья, Поульсен, Вернер
Заря: Луис Фелипе, Тимчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко, Харатин, Силас, Кабаев, Гордиенко, Караваев, Рафаэль Силва
Напомним, матч "РБ Лейпциг – Заря" состоится в четверг, 30 августа. Начало в 19:30. В первом матче в Запорожье луганчане с 16-й минуты играли в меньшинстве и сумели не пропустить, сыграв вничью.
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