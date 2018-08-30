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РБ Лейпциг – Заря: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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РБ Лейпциг – Заря смотреть онлайн матч Лиги Европы 30 августа
РБ Лейпциг – Заря смотреть онлайн матч Лиги Европы 30 августа / ФК "Зоря"

Матч Лиги Европы между "РБ Лейпциг" и "Зарей", в котором решится судьба путевки в групповой раунд ЛЕ, будет доступен для просмотра по телевидению, а также онлайн.

Матч "Зари" как в чемпионате Украины, так и в Лиге Европы, транслирует телеканал "2+2" (иногда УНИАН). Именно на первом из них и покажут матч из Германии. Начало трансляции в 19:25, игра начнется в 19:30.

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Кроме трансляции матча по телевидению, он будет доступен и онлайн на сайте канала по ссылке. Она бесплатна и доступна для всех.

Текстовую онлайн-трансляцию матча будет проводить и сайт Футбол24. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

Напомним, матч "РБ ​​Лейпциг – Заря" состоится в четверг, 30 августа. Начало в 19:30. В первом матче в Запорожье луганчане с 16-ии минуты играли в меньшинстве и сумели не пропустить, сыграв вничью.

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Теги: Новости спорта Футбол Лига Европы ФК Заря
Источник: 24 Канал
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