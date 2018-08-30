"Заря" проиграла "РБ Лейпциг" и вылетела из Лиги Европы

В матче между "РБ Лейпциг" и "Зарей" решался вопрос участия в групповой стадии Лиги Европы. "Заря" по ходу поединка побеждала соперников, но удержать нужный счет не сумела, пропустив с пенальти на последней минуте встречи.

РБ Лейпциг – Заря 3:2

Голы: Кунья, 7, Огюстен, 69, Форсберг, 90 (пен) – Рафаэль, 35, Гордиенко, 48

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Несмотря на то, что в первом матче в Запорожье команды сыграли вничью, перед "Зарей" стояла задача не проиграть. Даже результативная ничья выводила луганский клуб в групповой этап Лиги Европы. Если "Заря" забивала гол, то "РБ Лейпциг" надо было только побеждать.

Первый гол в матче зрители увидели уже на седьмой минуте, когда Кунья пробил по воротам Фелипе. Голкиперу "Зари" помешал незначительный рикошет от ноги Вернера, и мяч влетел в ворота. Забитый гол означал, что дополнительного времени в этом матче не будет.

Но еще до перерыва "Зари" удалось сравнять счет. Команда перехватила мяч вблизи своей штрафной площадки и вышла в быструю контратаку, где Караваев навешивал в штрафную. А там головой по воротам пробивал Рафаэль. Мяч залетел точно в угол ворот, и Мвого не сумел достать его в прыжке.

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В начале второго тайма "Заря" даже вышла вперед. Караваев сумел избежать офсайда и пробил по воротам немецкой команды. За линию ворот его отправил Гордиенко в подкате.

Но удержать даже победный, и даже ничейный счет "Заря" не сумела. Сначала на 69-й минуте Огюстен в касание пробил после заброса Вернера, а на последней минуте основного времени в ворота луганского клуба был назначен пенальти за игру рукой в ​​собственной штрафной Вернидуба. Форсберг с отметки пробил точно.

"РБ Лейпциг" проходит в группу Лиги Европы. "Заря" покидает еврокубки.