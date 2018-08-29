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Имеет ли шансы "Заря" против "РБ Лейпциг" в Лиге Европы: прогноз букмекеров

74 Читати новину українською
РБ – Лейпциг – Заря прогноз букмекеров
РБ – Лейпциг – Заря прогноз букмекеров / ФК "Заря"

Луганская "Заря" оказалась в шаге от попадания в групповую стадию Лиги Европы. Последний соперник на этом пути – немецкий "РБ Лейпциг". Команды уже сыграли первый матч, который в Запорожье закончился вничью 0:0. Букмекеры же оценили шансы команд на победу в матче в Германии.

"Заря" была среди аутсайдеров противостояния с "РБ Лейпциг" еще до первого матча. Тогда луганчане с 16-й минуты играли в меньшинстве и сумели не пропустить, сыграв вничью. Но игра в Запорожье не убедила букмекеров в состоянии луганчан пройти в группу Лиги Европы.

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Так, William Hill на победу "Зари" выставил коэффициент 17,00. На то, что победят хозяева матча – 1,17. Ничья в матче в основное время – 7,00. Что касается прохода в группу ЛЕ – 1,12 на "РБ Лейпциг" и 5,50 на "Зарю".

Несколько больше шансов в матче украинской команде дает PariMatch. Там победу "Зари" принимают с коэффициентом 15,00, а на "РБ Лейпциг" – 1,19. Ничья в матче – 6,80. Однако на общий проход шансы луганчан значительно меньше – 6,00. Шансы "РБ Лейпциг" выйти в группу – 1,13.

"Фаворит спорт" на победу "Зари" дает коэффициент 13,50. Победа "РБ Лейпциг" – 1,19. Ничья – 6,75. По проходу, шансы "РБ Лейпциг" – 1,11, "Зари" – 6,25.

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Наименьшие шансы на победу, поэтому наибольший коэффициент на победу "Зари" выставили в Marathon bet – 20,50. При этом коэффициент на победу "РБ Лейпциг" почти без изменений – 1,185. Ничья в матче – 7,20. Что касается прохода в группу Лиги Европы, то шансы "Зари" 6,30, а немецкой команды – 1,126.

Напомним, матч "РБ ​​Лейпциг" – "Заря" состоится в четверг, 30 августа. Начало матча в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Новости спорта ФК Заря Лига Европы
Источник: 24 Канал
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