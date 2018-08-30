РБ Лейпциг – Заря: видео голов и моментов матча Лиги Европы
В матче между "РБ Лейпциг" и "Зарей" голы команды начали забивать сразу с начала игры. При этом отличились как игроки немецкого клуба, так и украинского.
Первыми вперед выйти удалось именно "РБ Лейпциг". Кунья решился на удар из-за пределов штрафной площадки, и рикошет от Вернера привел к тому, что мяч влетел в ворота.
Читайте также: Жеребьевка Лиги чемпионов: результаты и все группы
Видео гола "РБ Лейпциг" в ворота "Зари"
Но отыгралась "Заря" еще в первом тайме, и тоже на помощь пришел рикошет. Команда вышла в быструю контратаку, и Караваев навешивал в штрафную площадку. Мяч задел одного из игроков "РБ Лейпциг", и тот попал точно в Рафаэля. Бразильский форвард головой отправил мяч точно в угол ворот соперника.
Видео гола Рафаэля в ворота "РБ Лейпциг"
Уже во втором тайме "Заря" вышла вперед. Опять контратака, и снова результативный пас на счету Караваева. Только на этот раз он пробивал по воротам. Мяч закручивался в сторону от ворот, но Гордиенко в падении отправил его в ворота. При этом украинский полузащитник в этой атаке сумел избежать офсайда.
Видео гола Гордиенко в ворота "РБ Лейпциг"
Но все же "РБ Лейпциг" сравнял счет в матче. Огюстен избежал офсайда и с близкого расстоянии пробил мимо голкипера.
Видео гола Огюстена в ворота "Зари"
А когда уже матч приближался к концу, в ворота "Зари" был назначен пенальти – Вернидуб сыграл рукой в собственную штрафную, и Форсберг точно пробил с 11-метровой отметки.
Видео гола с пенальти в ворота "Зари"
"РБ Лейпциг" побеждает и выходит в групповой этап Лиги Европы.
Видеообзор матча "РБ Лейпциг" – "Заря"
Выбор редакции
-
Как могли выйти украинские военные из окружения под Иловайском: Муженко вспомнил те событиясегодня, 00:00
-
США обратились к России относительно ее преступных действий в Азовском море30 августа, 22:37
-
Телепокупки Портнова и Медведчука: как изменится информационное пространство накануне выборов30 августа, 21:27