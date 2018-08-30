РБ Лейпциг – Заря: видео голов и моментов матча Лиги Европы

В матче между "РБ Лейпциг" и "Зарей" голы команды начали забивать сразу с начала игры. При этом отличились как игроки немецкого клуба, так и украинского.

Первыми вперед выйти удалось именно "РБ Лейпциг". Кунья решился на удар из-за пределов штрафной площадки, и рикошет от Вернера привел к тому, что мяч влетел в ворота.

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Видео гола "РБ Лейпциг" в ворота "Зари"

Но отыгралась "Заря" еще в первом тайме, и тоже на помощь пришел рикошет. Команда вышла в быструю контратаку, и Караваев навешивал в штрафную площадку. Мяч задел одного из игроков "РБ Лейпциг", и тот попал точно в Рафаэля. Бразильский форвард головой отправил мяч точно в угол ворот соперника.

Видео гола Рафаэля в ворота "РБ Лейпциг"

Уже во втором тайме "Заря" вышла вперед. Опять контратака, и снова результативный пас на счету Караваева. Только на этот раз он пробивал по воротам. Мяч закручивался в сторону от ворот, но Гордиенко в падении отправил его в ворота. При этом украинский полузащитник в этой атаке сумел избежать офсайда.

Видео гола Гордиенко в ворота "РБ Лейпциг"

Но все же "РБ Лейпциг" сравнял счет в матче. Огюстен избежал офсайда и с близкого расстоянии пробил мимо голкипера.

Видео гола Огюстена в ворота "Зари"

А когда уже матч приближался к концу, в ворота "Зари" был назначен пенальти – Вернидуб сыграл рукой в собственную штрафную, и Форсберг точно пробил с 11-метровой отметки.

Видео гола с пенальти в ворота "Зари"

"РБ Лейпциг" побеждает и выходит в групповой этап Лиги Европы.

Видеообзор матча "РБ Лейпциг" – "Заря"