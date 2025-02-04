Работа с ранеными требует особого подхода, но специалисты делают все возможное, чтобы быстро и качественно восстановить пациента. Сами же методы реабилитации с каждым годом развиваются, поэтому терапевты должны всегда быть готовыми к новым вызовам, передает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Смотрите также "На самом деле хочется кричать": командующий СБС рассказал, почему их работа должна сохраняться в тишине

Как физические терапевты учат жить после ампутации

Вместе со своими пациентами физические терапевты демонстрируют современные техники и упражнения. В роли ассистентов есть реальные военные с ампутациями.

Физические терапевты отметили, что работа с ранеными военными требует особых подходов.

Когда ко мне приходят первый раз, я подробно объясняю каждый свой следующий шаг, чтобы снизить стресс-фактор и дать возможность доверять. Это играет ключевую роль, насколько дальше пойдет потом реабилитация и восстановление,

– заметила Елена Шалько.

Недавно пограничные врачи впервые провели межведомственный тренинг. Цель встречи – единство в методах реабилитации наших военных. Один из физических терапевтов отметил, что идея возникла после возвращения коллег с одного из направлений в Донецкой области.

Мы пригласили физических терапевтов, врачей ФРМ из госпиталей ВСУ, СБУ, МВД для того, чтобы была одна идея, одна волна, одни знания, одни навыки, чтобы мы делали свою работу эффективно для скорейшей победы,

– подчеркнула Александра Предаченко.

Среди тех, кто сегодня уже осваивает "новую" ногу – пограничник Иван Войнов, который до службы работал в IT-сфере. Он стал связистом бригады "Гарт".

В результате массированного обстрела КАБами на Харьковском направлении Войнов получил тяжелое ранение – черепно-мозговую травму, пробитый череп, множественные переломы челюсти с травматическими вывихами и перебитую левую ногу. Поэтому пограничнику пришлось ампутировать ногу, хотя и настаивал на противоположном, ведь боялся потерять колено.

Объяснил, что у меня мотоцикл, сноуборд. Я только на новый борд стал. Поэтому сказал, чтобы колено не трогали. Мне ответили, что тогда будут проблемы. Я сказал, что какие могут быть большие проблемы, чем те, где я сейчас и почему,

– сказал он.

Войлов прошел длительную и сложную реабилитацию. К счастью, впоследствии военному повезло долечиться в Соединенных Штатах, где его и протезировали.

Начальник отделения физической терапии отметил, что его главной задачей от 2014 года было максимально быстро восстановить пациента и поставить его обратно в строй, чтобы он вернулся к выполнению своих служебных обязанностей.

Я объясняю всем, что какая бы ни была травма, что бы ни было – основное, когда ты идешь по улице, чтобы никто в жизни не мог сказать, что у тебя это было. Вот это главная задача,

– подчеркнул Александр Свириденко.

Он добавил, что настоящее дает вызов за вызовом, все с годами меняется, а возможности реабилитации развиваются.