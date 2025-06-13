"Хочу встать на ногу, но не могу": сильные истории пограничников, которые учатся жить с протезами

Украинские защитники даже после сложнейшего ранения имеют возможность не только вернуться к полноценной жизни, но и снова встать в строй. Такой шанс дают также и раненым пограничникам современные технологии протезирования.

Один из самых ответственных этапов после ампутаций конечностей – протезирование. Сделать правильный выбор в этом слишком сложном вопросе военным помогают в отделениях реабилитации пограничных госпиталей и в подразделениях социального сопровождения. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Тяжелее всего было в первый месяц

Среди тех пограничников, кто уже прошел этот трудный путь – Леонид Лосев.

В 2021 году он сознательно пошел в срочники. В свои 22 начинал службу на Черниговщине и тогда даже не думал о том, что вскоре придется выбивать врага с родной земли.

В Донецкой области во время штурма залетел минометный снаряд в окоп и оторвал мне ногу. Зазвенело в ушах, потемнело в глазах, плюс-минус пришел в себя и понимаю, что хочу встать на ногу, но не могу. Падаю. Вижу, что нога уже висит. Крикнул, что я "300". Началась процедура эвакуации,

– рассказал он.

После была длительная и сложная реабилитация и этап протезирования. По его словам, самое тяжелое и самое болезненное было первый месяц.

Мышцы не работали очень долгое время, поэтому было больно. Начал понемногу расхаживаться. Сначала ходил на двух костылях, потом на одном, а потом перешел на трость. Могу и без трости вообще, но беру ее для собственной безопасности, потому что могу правой ногой не почувствовать какую-то ямку,

– объяснил Леонид.

Пограничник из-за ранения мог бы уйти из армии. Однако он решил остаться служить, чтобы помогать таким, как он сам.

Спасти обе ноги было невозможно

Сегодня Лосев работает с ранеными и освобожденными из плена бойцами. Поддерживает и помогает им принять новый этап жизни.

Среди таких и Александр Болог, который во время массированного обстрела украинских позиций в районе Часового Яра получил ранения обеих конечностей.

Один "прекрасный" момент, лесок, и налетели "мухи" – и как началось. Я даже не заметил, как все резко произошло. Ко мне пацаны не могли подойти где-то три часа, они меня оттащили в кусты и ветками прикрыли. Выносили меня тоже где-то три часа,

– сказал Александр.

После эвакуации в ближайший госпиталь стало понятно, что спасти обе ноги невозможно. А из-за слишком высокой ампутации левой конечности период реабилитации значительно затянулся.

Выбор протеза – за военным

Выбор протезирования – очень важный и ответственный шаг. При этом военный сам решает, какой именно протез выбрать, ведь это зависит от образа жизни.

Для всех граждан Украины, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях, протезирование является бесплатным. Именно военный выбирает протезирующий центр и место, где будет проходить реабилитацию. Он может опираться на мнение специалистов – реабилитологов, протезистов, но окончательную точку ставит только он сам,

– подчеркнул Леонид Лосев.

Физический терапевт Александра Предаченко рассказывает, что определенные протезы имеют свои особенности. Например, бионические нужно заряжать. К ним не может попадать вода.

Там много таких моментов. Они – с датчиками, крепятся на мышцы и потом, если эти мышцы не активны из-за сопутствующих нарушений, бионическая рука не будет такой функциональной, как механическая. Поэтому важно, чтобы протезист объяснил пациенту, что для него будет функциональным,

– подчеркнула Александра.

Леонид Лосев, например, выбрал для себя метод протезирования – остеоинтеграция. Свой выбор он объяснил тем, что такой протез быстро прикрепляется, что значительно повышает мобильность.

Физический терапевт пояснила особенности этого метода: в остаточную культю вживляется штифт, на который накручивается протез.

Этот метод на стадии тестирования во всем мире и в Украине, потому что у нас война и много пациентов. Мы предоставляем полную информацию по остеоинтеграции, ведь пациент должен изучить плюсы и минусы каждого метода и выбрать для себя тот, который он хочет,

– отметила Предаченко.

По словам Леонида, минус остеоинтеграции в том, что нельзя, например, ходить в баню или на рыбалке искупаться.

"Там стоячая вода и много микробов. А у меня есть небольшая щель между кожей и самим остеоимплантом, куда может попасть инфекция", – объяснил он.

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Руку ампутировали в плену

Еще один важный этап протезирования – подготовка культи – места ампутации. Для этого используют, в частности, метод компрессионной терапии.

Именно сейчас этот этап проходит пограничник Василий Шимон. Он получил ранение во время вражеского штурма позиций в районе Белогоровки. Когда Василий пришел в себя, враг не предоставил ему надлежащую медицинскую помощь и руку не удалось спасти. Ее ампутировали ему в плену в одном из госпиталей Луганщины.

К счастью, операция прошла без осложнений, рана зажила хорошо. Недавно пограничника обменяли, и уже через несколько месяцев у него будет протез. Он также планирует возвращаться на службу.

С момента операции до протезирования обычно проходит 3 – 6 месяцев. Если пациент только после операции, то компрессионное бандажирование можно начинать на третий день. Поскольку пациент (Василий Шимон – 24 Канал) уже стабилен, прошло полтора года после операции, имеем уже почти конечный вид культи. Поэтому наша задача мягкие ткани и лимфу сформировать до лучшей работы протезиста,

– рассказала физический терапевт.

Сегодня каждый из этих воинов учится жить заново. И на протяжении этого пути их поддерживают, помогают и мотивируют физические терапевты. Ведь каждое возвращение в строй – это профессиональная командная работа и бойцов, и врачей.