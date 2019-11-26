Реабилитация Николая Кулебы может длиться до 1,5 года

Реабилитация детского омбудсмена Николая Кулебы после травмы, вероятно, продлится до 1,5 года. Психологическое восстановление тоже может стать длительным.

Об этом во время брифинга сообщил главный врач медучреждения "Феофания" Игорь Семенов.

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Реабилитация делится на три этапа и после таких сложных политравм может длиться и год, и полтора года. Первый этап только длится от 6 до 8 месяцев, поэтому уже в реанимации проводится часть первого этапа: лечение и параллельно продолжается реабилитация,

– отметил врач.

По его словам, реабилитация в таких случаях всегда продолжительная. Но все зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Семенов также обратил внимание на психологическую реабилитацию, отметив, что она очень важна и тоже может потребовать определенного времени.

Старший сын Кулебы находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, ему дают сильные обезболивающие, из-за которых трудно адекватно оценить состояние его сознания. О последствиях черепно-мозговой травмы тоже пока рано говорить.

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