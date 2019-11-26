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      Реабилитация Николая Кулебы может длиться до 1,5 года

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      Реабилитация Кулебы может длиться до 1,5 года / rubryka.com

      Реабилитация детского омбудсмена Николая Кулебы после травмы, вероятно, продлится до 1,5 года. Психологическое восстановление тоже может стать длительным.

      Об этом во время брифинга сообщил главный врач медучреждения "Феофания" Игорь Семенов.

      К теме: ДТП с участием Кулебы: первые данные следствия указывают на вину детского омбудсмена

      Реабилитация делится на три этапа и после таких сложных политравм может длиться и год, и полтора года. Первый этап только длится от 6 до 8 месяцев, поэтому уже в реанимации проводится часть первого этапа: лечение и параллельно продолжается реабилитация,
      – отметил врач.

      По его словам, реабилитация в таких случаях всегда продолжительная. Но все зависит от индивидуальных особенностей организма человека. Семенов также обратил внимание на психологическую реабилитацию, отметив, что она очень важна и тоже может потребовать определенного времени.

      Старший сын Кулебы находится в тяжелом состоянии. По словам врачей, ему дают сильные обезболивающие, из-за которых трудно адекватно оценить состояние его сознания. О последствиях черепно-мозговой травмы тоже пока рано говорить.

      О ДТП с участием Кулебы

      • Авария произошла вечером 24 ноября в селе Чабаны Киевской области.
      • В ДТП серьезно пострадали двое сыновей Кулебы – 19-летний Тимофей и 10-летний Елисей, сам Кулеба и водитель микроавтобуса.
      • Кулеба вместе с сыном находятся в больнице "Феофания", состояние детского омбудсмена – средней тяжести, угрозы жизни нет. У Кулебы медики диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы и травмы.
      • Состояние старшего сына Тимофея – тяжелое. Врачи говорят, что юноша без сознания. Он находится в состоянии медикаментозной комы, ему вводят обезболивающие. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
      • О состоянии младшего сына Елисея пока ничего неизвестно. По неподтвержденной информации, им занимаются врачи в Охматдете. По словам знакомого Николая Кулебы Сергея Козака, у мальчика сломан таз и челюсть, также ушибы различной степени.
      • Водитель микроавтобуса, который столкнулся с машиной Кулебы, находится в Киево-Святошинской больнице. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, убойной раной лобной области головы, сотрясением головного мозга и травмами брюшной полости.
      • На опубликованном видео аварии заметно, что Кулеба выехал на красный свет, а другой участник ДТП, вероятно, превысил скорость.
      Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Николай Кулеба Новости Киева Постраждалі
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