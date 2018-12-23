Реабилитацию бойцов АТО искусством может попробовать каждый желающий: детали

В воскресенье, 23 декабря, в Киеве запланирован благотворительный мастер-класс актера театра и кино Олега Шульги под названием "Быть здесь и сейчас". Мероприятие должно состояться в "Творческом убежище", которое располагается в Центре Леся Курбаса по адресу улица Владимирская, 23.

"Быть здесь и сейчас" – это программа реабилитации участников войны на Донбассе искусством, но в воскресенье ее испытать на себе сможет каждый желающий.

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Мастер-класс "Быть здесь и сейчас": Инструменты актера в познании себя и мира. Каковы главные навыки актера? Что значит – быть "здесь и сейчас"? Что такое игра? Можно ли учиться, играя? А играя? Как помочь себе по-новому воспринять то, что нас окружает? Как узнать новое о себе? Как появляются цели? Как мы их достигаем? Где у нас "прячутся" силы, которые могут стать ресурсом в жизни?

– так организаторы рассказывают, в чем будет заключаться мероприятие.

Мастер-класс продлится 3 часа. Вход является платным – на входе билет будет стоить 350 гривен.

Добавим, что все собранные средства пойдут на организацию 44 заезда творческой реабилитации участников войны на Донбассе в проекте БУ МБФ "Творческая Крыивка".