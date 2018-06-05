Реакция друзей на самоубийство известного украинского режиссера Леонида Кантера

В эту новость очень не хочется верить – известный и виталистический украинский режиссер Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством. 4 июня на собственном арт-хуторе "Обирок" художник и сделал то, с чем не могут смириться миллионы украинцев – выстрелил из пистолета себе в голову.

Леонид – режиссер документальных фильмов о войне "Война за свой счет", "Добровольцы божьей четы" и "МИФ". Он недавно вернулся из успешного мирового показа "Мифа", столь удачного, что в конце июня некоторые кинотеатры в некоторых городах повторно его покажут. Кантер только запланировал арт-фестиваль "Киносарай" и начало работы над новым фильмом "Человек с табуретом" и ... страшная весть просто невероятно шокировала его друзей.

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В полдень доброволец и бард Алексей Бык одним из первых опубликовал известие о смерти режиссера.

Леня Кантер застрелился. Я не знаю, что сказать об этом.

Нет, это не шутка,

– написал он.

Впоследствии Алексей написал подробнее, где вспомнил о масштабном арт-проекте художника "С табуреткой к океану", где тот в путешествиях расставлял табуреты по всем континентам для путешественников.

Он также написал о том, что во время Революции Достоинства режиссер получил пулю в голову и остался жив, а дальше начал снимать фильм в ДАПе.

"Он не мог сидеть на одном месте – ноги сами вели в миры. Когда он отнес четвертую свою табуретку на берег последнего из океанов, я у него спросил: а куда теперь пойдешь автостопом, когда океаны кончились? Он засмеялся и сказал: лишь бы ноги несли, а там придумаю.

И ушел. Он спускался по Нилу на папирусных лодках. Бежал из города в глушь Присеймовья, где строил дома и открывал кинотеатры. Проводил фестивали и народную игру "сталкер". Похитил грейдер с Майдана и притащил его на Банковую таранить беркутню. Получил пулю в голову адской ночью 18 февраля. Поехал добровольцем на войну. С камерой в руках бежал на штурм нового терминала ДАП.

Ему всегда было куда идти – лишь бы ноги несли.

И ушел.

До встречи, друг", – написал Бык.

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Теперь он стал добровольцем божьей четы, сказал музыкант и мультипликатор фильма "Миф" Юрий Журавель. Он сразу нарисовал карикатуру Кантера.

Режиссер-Путешественник с табуретом зашел за горизонт, стал добровольцем Божьей Четы и это не МИФ...

Записанное 13 мая интервью с Кантерои на "Обирке" опубликовал журналист "ICTV" Сергей Смальчук. Режиссер там улыбающийся, энергичный, инициативный. Впрочем, как всегда. Предполагают, что это последняя запись с Кантером.

И хоть некоторые сомневаются, что это самоубийство, однако доброволец и журналистка, посестра погибшего добровольца Василия Слипака Лера Бурлакова, о котором Кантер снял широко известный "МИФ", говорит, что его просьба представить фильм вместе на самом деле очень помогла девушке.

"Мне очень нужна была тогда эта поездка, и остановки на трассе, чтобы посмотреть на пар над водохранилищем возле АЭС, и ночевки в незнакомых еще час назад людей в незнакомых городах, и полные залы неравнодушных, и когда после просмотра фильма кто-то из зрителей просто подходит к тебе, и обнимает молча", – написала она.

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Также Бурлакова сказала, что была не согласна с мнением Кантера, что "МИФ" хотел погибнуть.

Не исключено, что он хотел погибнуть (...) Когда почувствовал несправедливость – то уже пытался всему миру рассказать о ней. Он кричал. Но его не слышали. Он кричал дальше – все громче и громче. Стал добровольцем, ходил на эфиры. Рассказывал, что есть страдание людей, которое можно остановить, если всем объединиться вокруг этой проблемы. Его все еще слышали недостаточно... И он отдал свою жизнь. Это было настолько громко, что об этом услышали сотни тысяч людей,

– говорил Кантер.

"Не знаю, может, Леню теперь тоже будут слышать лучше", – написала Бурлакова.

Военная удивилась, что кое-кто в гибели Кантера видит след ФСБ и добавила, что все иногда устают.

"Я в последние годы задумывалась о самоубийстве не раз и не два, и по крайней мере по собственному опыту могу сказать, что это – невероятно сложный пазл из эмоций и мыслей, от какой-то сартровской тошноты до желания верить в то, что там нас ждут те, кого уже нет здесь. Что это – не то, о чем говоришь хоть кому-то вслух. И что, прежде всего, это – все же усталость. Поэтому "N не мог покончить с собой" для меня звучит как "N не мог устать". Все устают", – написала она.

Певица Мария Бурмака тоже в своей заметке написала о душевной боли, которой иногда тяжело противостоять.

"И тогда нет на самом деле видимых причин. Потому что главная причина – это совершенно ужасное невежество наших людей о психическом здоровье и все эти мифы с лечением его связаны. А тем не менее, есть некоторые психические расстройства, которые не заметны для других: куча энергии, глаза горят и улыбка на устах. Но только во время депрессивного эпизода 30% людей заканчивают жизнь суицидом, это просто сухая статистика", – подчеркнула она.

Очень важно – увидеть душевную боль сквозь улыбку, акцентировала женщина.

Послушайте!! Это просто очень важно!! Увидеть душевную боль сквозь улыбку человека. И понять это!! Поверьте, таких людей очень и очень много!!! Леня, если ты сделал это, не просто так, а ежели тебе было так мучительно больно, что ты не мог иначе, то просто прости, что мы это не увидели!! Упокой душу твою, Господи!!

– написала Бурмака.

На странице "Правого сектора", о котором Кантер в свое время снимал правдивый фильм, говорится, что режиссер своими действиями и творчеством внес значительный вклад в борьбу в войне с агрессором.

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Леонид сделал очень много для борьбы Украины против московского врага. Мы выражаем соболезнования родным и друзьям режиссера. Спасибо за неоценимый вклад в нашу украинскую культуру и борьбу!

– отмечается в сообщении.

Кантер завещал собрать средства и выпустить в свет его неоконченный фильм "Человек с табуретом". По просьбе режиссера, его кремируют. Прощание состоится в арт-хуторе "Обирок" во время анонсированного фестиваля "Киносарай" в конце июня.

Редакция 24 канала искренне сочувствует родным и друзьям Леонида Кантера!