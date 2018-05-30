Реакция коллег Бабченко на новость о том, что он жив: в сети появилось эмоциональное видео
Сотрудники российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко выложили в сеть видео, на котором видна их первая реакция на новость о том, что он жив.
Видео коллеги Бабченко разместили на Youtube-канале ATR.
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На ролике видна первая реакция сотрудников журналиста на счастливую новость. Они плачут и смеются одновременно, аплодируют, кричат и обнимают друг друга.
Реакция коллег Бабченка на новость о том, что журналист жив:
Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако 30 мая выяснилось, что журналист на самом деле жив, а его имитация гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.
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