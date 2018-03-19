Реакция министерства на наши проблемы шокировала, – украинский спортсмен-саночник

На Олимпиаде в Пхенчхане саночник из Кременца Тернопольской области привлек к себе значительное внимание. Сначала – падением в первом заезде, после которого Андрею чудом удалось добраться до финиша. Потом – откровениями о причинах такого выступления.

Мандзий рассказал о собственноручно сделанных санях, а когда советник спортивного министра Павел Булгак в соцсетях в правдивости этих высказываний усомнился, спортсмен в комментариях предоставил фото- и видеодоказательства. История с санями в гараже мгновенно стала одним из трендов зимней Олимпиады-2018.

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Собственно, с героем этой истории сайт "24" намеревался пообщаться непосредственно во время Олимпиады. Но тогда Мандзий попросил подождать окончания Игр и возвращения домой. На том и сошлись. Так вот, в этом интервью расскажем, был ли эффект от пхенчханского бунта саночника, о тренерах, которые не способны объяснить спортсменам, как те проходят трассу, и сколько стоит тренироваться и выступления в санном спорте в конце концов.

Если бы не услышал от министра конкретики, то, вероятно, уже завершал бы карьеру

Андрей, после Олимпиады прошло три недели. Наверное, сейчас как раз тот период, когда можно насладиться ничегонеделанием.

В принципе, да. После возвращения из Пхенчхана еще успел выиграть чемпионат Украины, а сейчас отдыхаю. Но постепенно буду втягиваться в работу. Надо обработать полоз, чтобы не заржавел, к примеру.

В Корее украинские саночники наделали немало шума – не столько своими выступлениями, сколько тем, что рассказали о том хаосе, который творится в вашем виде спорта. Вероятно, сейчас уже можно говорить, был ли от этого какой-то эффект.

Был. В прошлый четверг, 15 марта, в профильном министерстве заслушивали представителей различных видов спорта, в том числе и санного. Пригласили туда меня, бывшую сборницу Украины Лилию Лудан. Также на собрании присутствовали все тренеры сборной Украины. Нам предоставили слово, когда к обсуждению присоединился министр Игорь Жданов. Больше всего его интересовало, почему я не в олимпийской программе и без новых саней. Тренеры объяснили это тем, что для того, чтобы включить меня в программу, в Киеве должны были собрать комиссию. Это где-то полчаса времени. Если я все правильно понял, главный тренер сборной получил выговор. По итогам заседания министр распорядился выделить мне средства на покупку саней.

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Что это были не просто слова, дал понять президент Федерации санного спорта Украины Анатолий Малищик. Он звонил мне в субботу и говорил, что должен подать в министерство информацию о том, что именно мне нужно – сани в целом или отдельные комплектующие. Сделанное представление пойдет на подпись к г-ну Жданову.

Признаюсь, что если бы не услышал во время встречи с министром какой-то конкретики, то, вероятно, уже завершал бы карьеру. Потому что продолжать выступления на тех же условиях, которые были до сих пор, смысла не было. Ездить для массовки и занимать 20-30-е места уже надоело.



Андрей Мандзий думал о завершении спортивной карьеры из-за пренебрежительного отношения профильного министерства к проблемам санного спорта

В хорошие сани нужно попасть

Какие позиции могли бы занимать, если бы все было в порядке?

Если бы были соответствующего уровня сани, ежегодно можно залетать в Кубке мира в топ-десять или даже в топ-шесть. С этим трудностей бы не было. У меня очень неплохой старт. А молодой Антон Дукач вообще имеет одни из лучших стартовых показателей в мире. Прохождение трассы зависит от качества саней. Однако тренеры нам постоянно говорили, что финансирование будет только при наличии результата. Поскольку результата мы продемонстрировать не могли, получался замкнутый круг.

Понимаете, хорошие сани купить невозможно. Надо сосредотачиваться на приобретении комплектующих. Это не только нас касается, но и остальных команд. Другое дело, что соперники покупать комплектующие могли, а я умею только делать сани, но не имею из чего. Я это объяснял и раньше, но прислушиваться не собирался никто. Знал, к кому за комплектующими можно подходить в американской, австрийской, итальянской командах. Потому что покупать надо именно у команд. Приобретенное непосредственно с завода быстро не поедет. А готовые сани, те, на которых демонстрировались бы самые быстрые результаты, никто не продаст.



На самодельных санях украинские саночники никогда не попадут в рейтинги лучших спортсменов этого вида спорта. А могли бы, считает Мандзий

Поэтому, конечно, будем покупать комплектующие. Знаю, чего мне не хватает, и от этого буду отталкиваться. Если все то, что мне нужно, будет закуплено, надеюсь со следующего сезона занимать места в первой десятке. Признаюсь, для меня результаты встречи с министром были шоком. Приятным. И изменения касаются не только меня. Обеспечить всем необходимым должны также остальных сборников. Видимо, это как раз тот случай, когда не было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что не было бы того падения в первом заезде, займи я 17-19-е места, Олимпиада прошла бы тихо и ситуация осталась бы на том же месте, где и была до сих пор.

Насколько часто надо покупать новые комплектующие или готовить новые сани?

В хорошие сани надо попасть. Тогда можно ездить на них очень долго. Металл не стирается. Много спортсменов ездят на одних санях много лет и при этом не выпадают из первой шестерки.

На строительство олимпийской трассы в Пхенчхане организаторы потратили не меньше 50-ти миллионов евро

Но у них, видимо, есть где ездить. А в Украине трасс нет, и, судя по высказывания заместителя министра Игоря Гоцула, не скоро будут. Не знаю, слышали ли вы это высказывание, но господин Гоцул на вопрос, стоит ли Украине ожидать после появления талантливого скелетониста Владислава Гераскевича современную трассу, ответил, что вряд ли уместно строить желоб для одного человека.

Сейчас у нас есть одна трасса – в моем родном Кременце. Естественная. Тренироваться на ней можно только когда стоит морозная погода. В теплое время у нас можно кататься только на санкороликах. Хорошо, что в этом году зима холодная и длинная. Это позволило впервые за долгое время провести чемпионат Украины не в латвийской Сигулде, а в Кременце. Также современная стартовая эстакада есть во Львове. Она оборудована морозильными камерами и может вводиться в эксплуатацию с сентября.



Единственная санная трасса в Украине находится в Кременце. Кататься на ней можно только зимой, и то в сильный мороз

Шансы на появление соответствующей инфраструктуры были бы, если бы был дали ход проекту подготовки к Олимпиаде-2022, о котором говорили до Революции Достоинства. Но сейчас перспектив возобновления этих задумок нет.



В теплую погоду спортсмены катаются на кременецкой трассе на санкороликах

Насколько дорого стоят тренировки и проведение выездных чемпионатов в Латвии?

Один заезд стоит в пределах 25-ти евро. Это стандартная цена. В санном спорте оплата производится не за время тренировок, а позаездно. Правда, в Сигулде есть несколько трасс – одни дороже, другие чуть дешевле. В США цена за заезд – 30 долларов. Для бобслеистов одна попытка стоит 100 евро. Боб большой. Он разбивает трассу быстрее, чем сани.

Так что все же дешевле – платить за тренировки за границей или вложить сумму, но экономить в будущем?

Трудно сказать. Трассу дорого построить и недешево содержать. Хотя олимпийский призер Маркус Прок из Австрии разработал интересный проект дешевой санной трассы. Желоб километровой длины будет стоить в пределах трех миллионов евро. Для сравнения: на строительство олимпийской трассы в Пхенчхане организаторы потратили не меньше 50-ти миллионов евро. Прок разработал этот проект с целью популяризации санного спорта, чтобы расширить географию его развития. Поэтому разработкой Маркус делится бесплатно. Другое дело, что за строительство такой трассы пока не брался никто, а потому не известно, насколько качественной она будет.

Внешний вид саней, которые делал Кись, оценивали даже представители топ-сборных

Другие спортсмены из сборной Украины тоже готовят сани самостоятельно или им помогают тренеры?

Самостоятельно, с нуля, когда есть купленные полозья и кронштейны, делаю только я. Обтекатель тоже собственноручно изготавливал Андрей Кись. Он делал невероятно хорошие сани. Внешний вид оценивали даже представители топ-сборных. Подходили к Андрею, спрашивали, как он это делает. Но что с того вида, если нет качественных материалов? У Кися были австрийские полозья стоимостью 560 евро. Из них быстро может поехать одна пара из 50-ти. После Олимпиады в Сочи он уже не выступает. Андрей устал постоянно выкручиваться, мастерить сани при отсутствии качественных материалов. После завершения карьеры Кись уехал в Италию. Работает там на курорте между Италией и Швейцарией, работа не связана со спортом.

А по поводу тренеров... Я в сборной уже при втором тренерском штабе. Предыдущий во главе с Валентином Папировым готовил нам сани, тренировал. При действующем тренерском штабе трое новых саней на команду появились лишь незадолго до Олимпиады-2018. В Сочи и практически весь межолимпийский цикл команда отъездила еще на тех санях, которые готовились для Наталии Якушенко и Лилии Лудан (ведущих украинских саночниц на протяжении 90-х и до середины первого десятилетия 2000-х – "24").

Мне еще перед Олимпиадой-2014 купила сани кременецкая спортшкола. Сани австрийские, но, мягко говоря, не новые. Их хватило максимум для того, чтобы пробиться на Игры. А уже в Пхенчхане катался на собственноручно сделанных санях. Учитывая тот факт, что лицензию получил первым из всей нашей команды, набрав нужное количество очков на первом из пяти зачетных этапов Кубка мира, работа была качественной.

Дальше будет...

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