Реакция на продление карантина: почти четверть компаний будут уменьшать зарплату, – опрос

В Украине общенациональный карантин продлили до 24 апреля. Почти половина компаний Европейской бизнес ассоциации уже зафиксировали от 20 до 50% потерь от доходов. Четверть компаний планируют уменьшить работникам размер зарплаты.

О негативном влиянии карантина в Украине на экономику свидетельствуют результаты опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация.

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Ассоциация понимает беспрецедентность ситуации с коронавирусом, которая сейчас сложилась во всем мире. А также важность предупредительных мер для сдерживания распространения вируса и поддержания здоровья граждан,

– говорится в сообщении.

Организация провела экспресс-опрос предпринимателей, чтобы выяснить, как повлиял карантин на их бизнес и какова будет реакция на его продолжение.

Как уже отреагировал бизнес

почти половина компаний (48%) уже зафиксировала от 20% до 50% потерь от доходов;

16% приняли решение об изменении заработной платы персонала;

а 14% – о сокращении штата.

Что планируют менять компании

23% планируют уменьшать заработную плату работников;

17% – сокращать штат;

6% – частично закрывать бизнес;

в то же время 23% не планируют никакого сокращения или уменьшения;

31% – будут искать новые ниши для развития.

Карантин уже имеет влияние на экономику. А учитывая его продление до 24 апреля ситуация будет ухудшаться. Об этом заявила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

"Ведь запас прочности у компаний начинает заканчиваться, а у малого бизнеса – его уже нет", – подчеркнула Деревянко. И добавила, что вместе со спасением жизней стоит думать и о спасении экономики.

Что известно о Европейской бизнес ассоциации?

Организация международного бизнеса в Украине, неприбыльное объединение юридических лиц, основанное в 1999 году. Объединяет более тысячи европейских, украинских и международных компаний. Имеет региональные офисы в Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Важно! Правительство собралось 25 марта на внеочередное заседание. На нем приняли решение ввести на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, до 24 апреля продлили общенациональный карантин.