Реакция на возмущение: власти выделили огромную сумму на ремонт дорог Киев-Чоп и Киев-Одесса

Правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривен на неотложный ремонт дорог международного значения Киев-Чоп и Киев-Одесса.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил на Facebook-странице, что эти дороги одни из важнейших международных магистралей Украины и они должны быть в надлежащем состоянии.

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Владимир Омелян написал, что это решение стало реакцией на "справедливое возмущение людей". Укравтодор на этой неделе должен завершит обследование дорог.

Укравтодор немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия – и текущему ремонтам,

– написал Омелян.

Правительство также одобрило распределение финансирования перечня дорог за счет Дорожного фонда. Он в этом году составляет 50,1 миллиарда гривен, что является рекордной суммой для Украины.

Как ремонтировали дороги в 2018?

В 2018 году, согласно информации пресс-службы президента, отремонтировано 3 тысячи 800 километров дорог, потрачено почти 24 миллиарда гривен на дороги государственного значения и 11,5 миллиарда – местного. При этом только одна область из 24 – Хмельницкая – использовала все 100% средств, выделенных для ремонта местных дорог. Никаких изменений в технологиях ремонта в течение 2018 года не было: применяли ямочный ремонт и укладку асфальта.