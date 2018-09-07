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Реакция социальных сетей повлияла на номинации престижной премии "Оскар": детали

91 Читати новину українською
Оскар 2019
Оскар 2019

Американская академия кинематографических искусств и наук пока отказалась ввести новую номинацию премии "Оскар". Речь идет о самом популярном фильме.

Как сообщает The New York Times, представители Американской академии кинематографических искусств и наук сделали вывод по реакции общественности на предложенные изменения. Поскольку большинство людей выступили против таких новаций, организаторы премии временно отложили внедрение изменений.

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Отслеживался шквал комментариев на введение новой награды, поэтому мы увидели необходимость более широкого обсуждения этого вопроса с нашими коллегами,
– рассказал глава Академии Дейон Хадсон.

Кроме этого, в заявлении Киноакадемии было указано, что введение новой номинации за 9 месяцев до церемонии создаст неравные условия для фильмов, вышедших в прокат ранее, премьера которых запланирована на 2019 год. Следовательно, введение новой номинации временно приостановлено, а рассмотрение этого вопроса перенесено на следующий год.

Отметим, что награда "За выдающиеся достижения в области популярного кино" появилась в августе 2018 года. И после бурной реакции поклонников "Оскара" разговоры о введении новой номинации утихли.

Теги: LifeStyle Награды Кино Оскар Оскар-2019
Источник: 24 Канал
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