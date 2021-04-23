Прессекретарка президента Юлія Мендель запевнила, що Володимир Зеленський обов'язково відреагує на останні заяви президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі раніше говорили про зустріч у Москві.

Юлія Мендель запевнила, що Володимир Зеленський обов'язково відреагує на останні заяви Кремля. Про це вона сказала у коментарі журналістам. Важливо ЄС висловив розчарування позицією Росії на переговорах з Україною Мендель прокоментувала можливу відповідь Зеленського Реакція глави держави обов'язково буде,

– підкреслила Мендель. Коротка передісторія 20 квітня Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Президент України сказав, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але Росія відмовилася його підтримати, запропонувавши зустрітися на лінії розмежування.

На заяву Зеленського відреагував прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков: "Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, якщо вважатиме за необхідне".

22 квітня Путін відповів, що про Донбас варто говорити з бойовиками на окупованій Росією частині Донбасу. Якщо ж Зеленський хоче поговорити про розвиток двосторонніх відносин "Україна – Росія", то йому варто приїхати у Москву.