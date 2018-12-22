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      Реал – Аль-Айн: прогноз букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

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      Реал – Аль-Айн прогноз букмекеров на финал Клубкного чемпионата мира
      Реал – Аль-Айн прогноз букмекеров на финал Клубкного чемпионата мира

      В субботу, 22 декабря, мадридский "Реал" сыграет в финале Клубного чемпионата мира. Соперником победителя Лиги чемпионов станет клуб "Аль-Айн" из Саудовской Аравии. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

      В финале Клубного чемпионата мира-2018 мы увидели не совсем ту пару, которую ожидали. Если мадридский "Реал" в решающей встрече ждали все, то "Аль-Айн" в полуфинале сотворили главную сенсацию турнира, обыграв в серии пенальти свежеиспеченного победителя Копа Либертадорес "Ривер Плейт". Теперь же подопечные Зорана Мамича на глазах у домашней публики попытаются преподнести еще одну, более громкую сенсацию.

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      В William Hill оценили победу "Реала" коэффициентом 1,17. На то, что "Аль-Айн" победит на своем поле, их эксперты выставили показатель 15,00. Более вероятна ничья в этом матче – 7,00.

      Похожие показатели выставили и в PariMatch. На то, что победят мадридцы у них коэффициент 1,18. Победа "Аль-Айна" оценена в 17,00. Ничья имеет самое высокое значение – 7,90.

      Аналогичный коэффициент на победу "Реала" дает Marathon bet – 1,18. При том, что победа "Аль-Айна" имеет наименьшее значение – 13,50, а ничья – 7,50.

      Напомним, матч "Реаль" – "Аль-Айн" состоится в субботу, 22 декабря. Начало встречи в 18:30. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Источник: 24 Канал
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