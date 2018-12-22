Реал – Аль Айн: где смотреть онлайн финал Клубного чемпионата мира

В субботу, 22 декабря, состоится финал Клубного чемпионата мира – "Реал" сыграет против "Аль Айна". Посмотреть матч можно будет и в Украине.

Показ матчей Клубного чемпионата мира в Украине осуществляет UA:Первый. Именно на нем и будет транслироваться финальный матч "Реал" – "Аль-Айн". Начало трансляции – в 18:45.

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Смотреть онлайн матч "Реал" – "Аль-Айн" можно бесплатно на сайте телеканала UA:Первый. Но стоит отметить, что канал начнет трансляцию поединка с опозданием примерно в 15 минут, поскольку будет также транслировать гонку третьего этапа Кубка мира по биатлону.

Напомним, матч "Реал" – "Аль-Айн" состоится в субботу, 22 декабря. Начало встречи в 18:30.

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