"Реал" разгромил "Аль-Айн" и в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

Мадридский "Реал" не имел особых проблем с "Аль-Айном" из Саудовской Аравии в финале Клубного чемпионата мира. Разгромив соперника, "Реал" в третий раз подряд выиграл титул.

Реал Мадрид – Аль-Айн 4:1

Голы: Модрич, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1 (авт) – Сиотани, 86

Читайте также: Кьеза прекрасным голом помог "Фиорентине" победить "Милан": видео гола

Несмотря на тотальное преимущество, в первом тайме "Реал" сумел отличиться лишь один раз – гол на счету Модрича, который вывел европейскую команду вперед на 14-й минуте.

Зато сразу четыре гола зрители увидели во втором тайме. А "Реал" оформил разгром. Сначала Льоренте удвоил счет. Впоследствии Рамос после подачи с углового довел счет до разгромного.

Сократил отставание Сиотани, который головой переправил мяч в дальний угол ворот после подачи из штрафного.

Читайте также: Авторитетное издание назвало три гранды, которые всерьез интересуются Цыганковым

И все же разгрома "Аль-Айн" не избежал. Винисиус совершил рывок в штрафную, и с угла вратарской пробивал по воротам. Но гол забил не он, а Надер, который срезал мяч в собственные ворота.

"Реал" побеждает в третий раз подряд выигрывает Клубный чемпионат мира.