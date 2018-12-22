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      "Реал" разгромил "Аль-Айн" и в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

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      Реал – Аль Айн: видео голов, результат матча
      Реал – Аль Айн видео голов

      Мадридский "Реал" не имел особых проблем с "Аль-Айном" из Саудовской Аравии в финале Клубного чемпионата мира. Разгромив соперника, "Реал" в третий раз подряд выиграл титул.

      Реал Мадрид – Аль-Айн 4:1
      Голы: Модрич, 14, Льоренте, 60, Рамос, 79, Надер, 90+1 (авт) – Сиотани, 86

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      Несмотря на тотальное преимущество, в первом тайме "Реал" сумел отличиться лишь один раз – гол на счету Модрича, который вывел европейскую команду вперед на 14-й минуте.

      Зато сразу четыре гола зрители увидели во втором тайме. А "Реал" оформил разгром. Сначала Льоренте удвоил счет. Впоследствии Рамос после подачи с углового довел счет до разгромного.

      Сократил отставание Сиотани, который головой переправил мяч в дальний угол ворот после подачи из штрафного.

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      И все же разгрома "Аль-Айн" не избежал. Винисиус совершил рывок в штрафную, и с угла вратарской пробивал по воротам. Но гол забил не он, а Надер, который срезал мяч в собственные ворота.

      "Реал" побеждает в третий раз подряд выигрывает Клубный чемпионат мира.

       

      Теги: Спорт Футбол Реал
      Источник: 24 Канал
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