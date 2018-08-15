Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Матч между мадридским "Реалом" и "Атлетико" все же смогут увидеть украинские зрители. Как по телевизору, так и онлайн. Игра состоится в среду, 15 августа. Начало в 22:00 часов.

Еще за день до матча не было известно, будет ли противостояние за Суперкубок УЕФА транслироваться на украинских телеканалах. Причина в том, что УЕФА не заключило соглашение ни с одним из украинских телеканалов на показ матчей еврокубков (Лиги чемпионов и Лиги Европы, в том числе и матчей за Суперкубок УЕФА). Поэтому под вопросом была не только трансляция матча между "Реалом" и "Атлетиком" за Суперкубок, но и матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также групповой стадии. И все же матч за Суперкубок покажут. Однако относительно остальных матчей ситуация еще не решена.

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"Медиа группа Украина" удалось договориться о трансляции матча на телеканале "Футбол 1". Показ со стадиона начнется в 21:45. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00. С 21:00 на телеканале будет идти трансляция из студии с экспертами канала.



Традиционно матчи, которые транслируются на телеканалах "Футбол 1/2", доступны для просмотра и онлайн на сайте OLL.tv. Однако трансляция платная – 29 гривен за доступ к просмотру матчей 24 часа и 59 гривен – месячная подписка. Кроме того, требуется регистрация.

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Текстовую онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Атлетико" проведет сайт "Футбол24". Обзор матча и видео голов матча – на сайте 24 канала сразу после окончания игры.



К слову, украинец Андрей Лунин может стать обладателем Суперкубка УЕФА.

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