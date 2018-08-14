Реал – Атлетико прогноз букмекеров на матч Суперкубка УЕФА

Мадридские "Реал" и "Атлетико" разыграют между собой Суперкубок УЕФА 2018 года. "Реал" является действующим обладателем трофея (защитив его завоевания прошлого года).

Команды к этому матчу подходят в несколько обновленных составах. Особенно это касается "Реала", который потерял свою главную звезду – португальца Криштиану Роналду. Покинул клуб и главный тренер Зинедин Зидан. Зато "сливочные" приобрели украинского вратаря Андрея Лунина. А также конкурента ему бельгийца Тибо Куртуа. Кстати, последний в свое время выступал именно за "Атлетико".

Читайте также: Украинцы могут не увидеть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы: детали

"Атлетико" же удалось сохранить ключевого игрока команды – чемпиона мира француза Антуана Гризманна. Именно такие расклады перед матчем делают обе команды почти равными претендентами на трофей.

В William Hill коэффициент на победу "Реала" в этом матче в основное время – 2,50. На победу "Атлетико" – 2,90. На то, что команды сыграют вничью – 3,20. Что касается победителя Суперкубка УЕФА, то на "Реал" – 1,67, на "Атлетико" – 2,10.

PariMatch на "Реал" выставил коэффициент 2,50. На "матрасников" – 3,10. Ничья в матче – 3,15. Больше шансов у "сливочных" и на итоговую победу в противостоянии – 1,78 на них против 2,11 на их соперников.

Читайте также: Матчи чемпионата Испании будут транслировать в Facebook

На "Фаворит спорт" победу "Реала" оценили в 2,53. Что касается "Атлетико", то на них выставили коэффициент 3,05. Ничья в матче – 3,25. Наибольший здесь коэффициент и на получение трофея "Реалом" – 1,81. На "Атлетико" – 2,10.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится в среду, 15 августа на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне. Начало матча в 22:00.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24