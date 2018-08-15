Реал – Атлетико: видео голов и моментов матча Суперкубка УЕФА

Испанские "Реал" и "Атлетико" в эстонском Таллине разыграли Суперкубок УЕФА. Мадридские клубы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпиона и Лига Европы – "Реал" и "Атлетико" соответственно.

Те зрители, которые опоздали на матч, пожалеют об этом. Ведь первый гол был забит еще тогда, когда стрелка секундомера не сделала полный оборот. Уже на 54-й секунде матча мяч был в воротах "Реала". Стоял на них не украинец Андрей Лунин (он в заявке на матч), а Кейлор Навас. А отличился Диего Коста.

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Во время гола сначала Рамос проиграл борьбу в воздухе Кости, а впоследствии Варан не доиграл до конца в этом эпизоде. Мяч влетел над руками вратаря с острого угла.

Видео гола Диего Косты в ворота "Реала"

Отыгрался "Реал" уже в середине первого тайма. Бензема сумел выиграть позицию у Година во время навеса с фланга. Француз пробивал головой с острого угла, и мяч пролетел мимо Облака, и залетел за линию ворот.

Видео гола Бензема в ворота "Атлетико"

Еще два гола была забиты уже после перерыва. Первый из них – с пенальти. После подачи с углового мяч долетел к Бензема. Нападающий головой сбрасывал под удар, но мяч попал в руку Хуанфрану. Арбитр сразу же указал на 11-метровую отметку, откуда точно пробил Рамос.

Видео гола Рамоса с пенальти в ворота "Атлетико"

Но радость "сливочных" была не долгой. И опять ошибка защитников "Реала" привела к тому, что мяч в поле сохранили игроки "Атлетико". В несколько пасов он был доведен до Диего Косты, который оформил дубль.

Видео второго гола Косты в ворота "Реала"

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