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      Реал – ЦСКА: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

      12 Читати новину українською
      Реал ЦСКА: где смотреть онлайн матч 12.12.2018
      Реал – ЦСКА смотреть онлайн / uefa.com

      Московский ЦСКА, который занимает последнее место в группе G, посетит "Сантьяго Бернабеу". Россияне попытаются дать бой мадридскому "Реалу", чтобы опередить чешскую "Викторию" и выйти в плей-оф Лиги Европы. Матч можно будет посмотреть по украинскому телевидению.

      Несмотря на то, что матч "Реал" – ЦСКА начнется в 19:55, каналы "Футбол 1/2" решили не показывать его в прямом эфире. Зато на одном из них будет происходить трансляция матча "Виктория" – "Рома", а на другом – обзор матчей вторника, 11 декабря.

      Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 11 декабря

      Зато посмотреть игру "Реал" – ЦСКА онлайн можно будет на сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Кроме прямой трансляции, на сайте можно будет просматривать и моменты матча. И стоит отметить, что доступ к трансляции требует регистрации и является платным. За 39 гривен можно просматривать видео 24 часа. Месячный абонемент обойдется в 69 гривен.

      Напомним, матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря. Начало матча в 19:55. Видео голов и обзор – на сайте 24 Канала.

       

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Реал
      Источник: 24 Канал
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