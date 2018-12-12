Реал – ЦСКА: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Московский ЦСКА, который занимает последнее место в группе G, посетит "Сантьяго Бернабеу". Россияне попытаются дать бой мадридскому "Реалу", чтобы опередить чешскую "Викторию" и выйти в плей-оф Лиги Европы. Матч можно будет посмотреть по украинскому телевидению.

Несмотря на то, что матч "Реал" – ЦСКА начнется в 19:55, каналы "Футбол 1/2" решили не показывать его в прямом эфире. Зато на одном из них будет происходить трансляция матча "Виктория" – "Рома", а на другом – обзор матчей вторника, 11 декабря.

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Зато посмотреть игру "Реал" – ЦСКА онлайн можно будет на сервисе интернет-телевидения OLL.TV. Кроме прямой трансляции, на сайте можно будет просматривать и моменты матча. И стоит отметить, что доступ к трансляции требует регистрации и является платным. За 39 гривен можно просматривать видео 24 часа. Месячный абонемент обойдется в 69 гривен.

Напомним, матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря. Начало матча в 19:55. Видео голов и обзор – на сайте 24 Канала.