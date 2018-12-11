Мадридский "Реал" единственное поражение в нынешней Лиге чемпионов потерпел именно в Москве в игре против российского ЦСКА. Поэтому в матче между этими командами "сливочные" смогут взять реванш у обидчиков. Букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

Букмекеры не сомневаются в том, что "Реал" победит в этом матче. В William Hill на их победу выставили довольно малый коэффициент – 1,22. В то время как коэффициент на победу ЦСКА до 13,00. Ничья в этом матче не сильно вероятна – 6,50. Например, показатель того, что "Реал" победит, а в игре будет забито аж пять или более голов – 3,00. При том что центральный защитник мадридского клуба Серхио Рамос имеет одинаковые шансы забить, как и нападающий российского клуба Федор Чалов – 3,50 на их гол.

Читайте также: Юный мальчик в ярком стиле повторил гол Тони Крооса на ЧМ-2018: видео

Похожие коэффициенты выставили и в PariMatch. Там победа "сливочных" оценена в 1,23. Победа ЦСКА – 13,00. Ничья – 6,70. Например, ставка на "тотал матча больше 4,5 гола" – 3,30.

Наибольший коэффициент на победу ЦСКА выставили в Marathon bet – 13,25. При том что на "Реал" почти без изменений с предыдущими – 1,24. На ничью – 6,95.

Наименьший коэффициент на победу российской команды – в "Фаворит спорт". Их эксперты этому событию дали только 12,00. Что касается победы мадридского клуба, то она оценена в 1,23. Ничья – 6,75.

Напомним, матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря. Начало матча в 19:55. Видео голов и обзор – на сайте 24 канала.