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      Сумеет ли "Реал" разгромить московский ЦСКА: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Реал – ЦСКА: прогноз на матч 12 декабря 2018
      Реал – ЦСКА прогноз букмекерів

      Мадридский "Реал" единственное поражение в нынешней Лиге чемпионов потерпел именно в Москве в игре против российского ЦСКА. Поэтому в матче между этими командами "сливочные" смогут взять реванш у обидчиков. Букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

      Букмекеры не сомневаются в том, что "Реал" победит в этом матче. В William Hill на их победу выставили довольно малый коэффициент – 1,22. В то время как коэффициент на победу ЦСКА до 13,00. Ничья в этом матче не сильно вероятна – 6,50. Например, показатель того, что "Реал" победит, а в игре будет забито аж пять или более голов – 3,00. При том что центральный защитник мадридского клуба Серхио Рамос имеет одинаковые шансы забить, как и нападающий российского клуба Федор Чалов – 3,50 на их гол.

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      Похожие коэффициенты выставили и в PariMatch. Там победа "сливочных" оценена в 1,23. Победа ЦСКА – 13,00. Ничья – 6,70. Например, ставка на "тотал матча больше 4,5 гола" – 3,30.

      Наибольший коэффициент на победу ЦСКА выставили в Marathon bet – 13,25. При том что на "Реал" почти без изменений с предыдущими – 1,24. На ничью – 6,95.

      Наименьший коэффициент на победу российской команды – в "Фаворит спорт". Их эксперты этому событию дали только 12,00. Что касается победы мадридского клуба, то она оценена в 1,23. Ничья – 6,75.

      Напомним, матч "Реал" – ЦСКА состоится в среду, 12 декабря. Начало матча в 19:55. Видео голов и обзор – на сайте 24 канала.

      Теги: Футбол Лига чемпионов Спорт Реал
      Источник: 24 Канал
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