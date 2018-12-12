Московский ЦСКА довольно сенсационно разгромил мадридский "Реал" на выезде. Однако российскому клубу это не помогло попасть хотя бы в Лигу Европы.

Реал – ЦСКА 0:3

Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73

Стоит отметить, что на этот матч "Реал" выставил довольно экспериментальный состав. Из игроков основы можно выделить только вратаря Куртуа, защитника Марселу, полузащитника Иско и игроков атаки Бензема и Асенсио. Бэйл, Варан, Кроос, Карвахаль, Модрич и Лукас за этим матчем наблюдали со скамейки запасных. Хотя трое из них впоследствии и вышли на замену.

Читайте также: Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 11 декабря

Московский клуб дважды отличился еще до перерыва. Голы ЦСКА забили Чалов и Щенников.

Разгромным счет уже после перерыва сделал Сигурдссон.

Несмотря на победу, ЦСКА вылетает из еврокубков. Российская команда набрала одинаковое количество очков с чешской "Викторией", но именно последние выходят в Лигу Европы. "Реал" же с первого места вышел из группы. Еще один участник плей-офф Лиги чемпионов – итальянская "Рома".