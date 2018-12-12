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      ЦСКА сенсационно разгромил "Реал" в Лиге чемпионов, но вылетел из турнира: видео голов

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      Реал - ЦСКА: видео голов, обзор матча
      Реал - ЦСКА видео голов

      Московский ЦСКА довольно сенсационно разгромил мадридский "Реал" на выезде. Однако российскому клубу это не помогло попасть хотя бы в Лигу Европы.

      Реал – ЦСКА 0:3
      Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73

      Стоит отметить, что на этот матч "Реал" выставил довольно экспериментальный состав. Из игроков основы можно выделить только вратаря Куртуа, защитника Марселу, полузащитника Иско и игроков атаки Бензема и Асенсио. Бэйл, Варан, Кроос, Карвахаль, Модрич и Лукас за этим матчем наблюдали со скамейки запасных. Хотя трое из них впоследствии и вышли на замену.

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      Московский клуб дважды отличился еще до перерыва. Голы ЦСКА забили Чалов и Щенников.

      Разгромным счет уже после перерыва сделал Сигурдссон.

      Несмотря на победу, ЦСКА вылетает из еврокубков. Российская команда набрала одинаковое количество очков с чешской "Викторией", но именно последние выходят в Лигу Европы. "Реал" же с первого места вышел из группы. Еще один участник плей-офф Лиги чемпионов – итальянская "Рома".

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Реал
      Источник: 24 Канал
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