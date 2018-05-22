Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая. Все самое важное и интересное об этом матче - в анонсе "24".

15 сентября 2016 года стало известно, что финал Лиги чемпионов сезона 2017-2018 состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 26 мая 2018 года. И вот в борьбе за заветный кубок сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

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Путь к финалу

Обе команды прошли непростой путь к финалу. Однако если "Реал", как победитель Лиги чемпионов сезона 2016-2017, начинал сразу с группового турнира (да еще и из первой корзины), то "Ливерпуль" начинал с плей-офф квалификации. Там команда Юргена Клоппа в двух матчах победила немецкий "Хоффенхайм" (2:1 на выезде и 4:2 на "Энфилд роуд").

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В группе "Ливерпуль" попал к испанской "Севилье", российскому "Спартаку" и словенскому "Марибору". Не проиграв ни одного матча (три победы и три ничьи) и забив 23 гола, в плей-офф "красные" попали на "Порту". На выезде "Ливерпуль" разгромил соперников 5:0, а дома сыграл в безголевую ничью. Дальше были "Манчестер Сити" (3:0 дома и 2:1 на выезде). В полуфинале "Ливерпуль" сыграл с "Ромой". В Англии "мерсисайдцы" вели в счете 5:0, однако сыграли 5:2. В Риме же команда уступила 4:2. И прошла в финал.

Watching the boys in Rome last week taking us one step closer to something very special. Knee surgery was a success and the hard work has already begun pic.twitter.com/uku0Ico18F — Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) 10 травня 2018 р.



Что касается "Реала", то в группе "сливочные" играли с дортмундской "Боруссией" Андрея Ярмоленко, кипрским Апоэлем и английским "Тоттенхэмом". Именно последнему мадридцы и проиграли единственный матч в группе, заняв второе место. в 1/8 финала "Реал" попал на ПСЖ и прошел их, победив в двух матов. За парижан не сумел в этих матчах сыграть их звездный форвард Неймар. Четвертьфинал же оказался повтором финального матча Лиги чемпионов предыдущего сезона – "Реалу" противостоял итальянский "Ювентус". И здесь без скандалов не обошлось. В первом матче на выезде испанцы разгромили итальянский клуб 3:0. Зато дома с таким же счетом проигрывали вплоть до последней минуты матча, пока судья Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота "Ювентуса". Такое решение не слишком понравилось голкиперу Джанлуиджи Буффону, за что он получил красную карточку. Роналду же реализовал пенальти на 90+7 минуте. Именно благодаря этому голу его команда прошла в следующий раунд.

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Полуфинал подарил противостояния "Реала" и мюнхенской "Баварии". И вновь мадридцы побеждают на выезде. Только на этот раз 2:1. Проблемы у "сливочных" были и в домашнем матче, если бы не результативная ошибка вратаря мюнхенцев Свена Ульрайха, яклою воспользовался Карим Бензема. Команды сыграли в ничью 2:2.

Какой это финал для "Реала" и "Ливерпуля"

"Реал" третий год подряд выходит в финал Лиги чемпионов. Два предыдущих раза – в матчах с испанским "Атлетико" и уже упомянутым "Ювентусом" победу одерживали именно "сливочные". В общем уже для мадридского "Реала" это будет шестнадцатый финал. На счету клуба победы в двенадцати финалах Кубка и Лиги чемпионов (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017). Еще в трех финалах "Реал проиграл (1962, 1964, 1981). Мадридцы стали первой командой за время существования Лиги чемпионов УЕФА, которая трижды подряд вышла в финал. Рекордом же остается пять подряд финалов Кубка чемпионов, которые завершились победой "Реала".

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Для "Ливерпуля" киевский финал станет восьмым в истории. К 2018 году английский клуб завоевывал Кубок европейских чемпионов 5 раз (в 1977, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах) и еще дважды уступал в финалах (в 1985 и 2007 годах).

Между собой команды играли пять раз. Один из этих матчей пришелся на финал 1981 года. Тогда победу в финале на "Парк де Пренс" одержал именно "Ливерпуль" благодаря единственному голу Алана Кеннеди.

Кроме того, в 1/8 финала Лиги чемпионов 2008-2009 "Ливерпуль" дважды праздновал победу над "Реалом" с общим счетом 5:0. На групповом этапе Лиги чемпионов 2014-2015 уже "сливочные" не оставили никаких шансов мерсисайдцам по итогам двух матчей 4:0.

Персонажи противостояния

Стоит отметить, что это будет матч, в котором сыграют претенденты на звание лучшего бомбардира Лиги чемпионов. Всего таких четверо. Лидирует Криштиану Роналду – у него 15 забитых голов. Далее следуют сразу трое игроков "Лверпуля" – в Садьйо Мане 11 забитых голов, у Моххамеда Салаха и Роберто Фирмино – по 10 результативных ударов.

Главным арбитром встречи будет серб Милорад Мажич.

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Вероятные составы команд

Вряд ли тренеры Зинедин Зидан или Юрген Клопп прибегнут к ротации составов. Единственная причина для замены – травма. Поэтому у "Ливерпуля" в воротах будет играть Кариус. В защите выйдут Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк и Робертсон. Кариус. За середину поля будут отвечать Хендерсон и Вейналдум. Под вопросом только участие Милнера, который может не успеть восстановиться к матчу. Атакующее трио составят Салах, Мане и Фирмино.

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Что касается "Реала", то в воротах будет действовать Навас. Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело составят оборонительную линию. Каземиро, Кроос, Модрич будут действовать в центре. Впереди точно будут играть Роналду и Бензема. На еще одну позицию претендуют Иско, Бэйл, Асенсио ли Лукас Васкес.

Деньги участникам

Кроме трофея, финалисты получат и немалые средства. Победителю Лиги чемпионов дополнительно гарантированы 15,5 миллиона евро, финалисту – 11 миллионов евро. До этого Ливерпуль уже гарантированно заработал 38,7 миллиона евро, в то время как "Реал" на 500 тысяч евро больше – 39,2 миллиона евро.

Кроме того, победитель Лиги чемпионов сыграет матч за Суперкубок УЕФА, где финалист получит 3 миллиона евро, а победитель матча – 4 миллиона евро.

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Стоит отметить, что победитель при следующей жеребьевке попадает в первую корзину (оба клуба гарантировали себе участие в ЛЧ следующего сезона). В противном случае "Реал" будет проходить жеребьевку из второй корзины, а "Ливерпуль" – из третьей.

Просмотр в Украине

Кроме счастливчиков, которые смогут увидеть матч на стадионе, в Киеве на Контрактовой площади разместят экран для массового просмотра игры. Это будет впервые в истории проведения Лиги чемпионов. До этого УЕФА не практиковала такую вещь. Всего в Киеве буду действовать четыре фан-зоны. Крупнейшая из них – на Крещатике.