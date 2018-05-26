"Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: обзор матча

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграли в финале Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая. А матч запомнился травмами футболистов и их слезами. А также забитыми голами. И ошибками вратаря.

Наконец-то это произошло. Киев последние несколько дней жил финалом Лиги чемпионов. Особенно с четверга, 24 мая, когда в центре города установили большую фан-зону. До этого подобное "футбольное безумие" было в 2012 году. Однако тогда вся Украина принимала Евро-2012. И наконец этот матч состоялся.

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Открыть церемонию поручили британской певице Дуа Липы. С чем она и справилась. Игра собрала немало звездных гостей, в том числе и королевской крови.

Видео открытие финала Лиги чемпионов в Киеве

А сам кубок на поле вынес украинец, который в свое время выигрывал этот трофейм – Андрей Шевченко.

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Главные тренеры – Зинедин Зидан из "Реала" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" выставили довольно прогнозируемые составы. При этом "сливочные" вышли в точно таком же составе, как и в прошлогоднем финале.

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фірміно.

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Первый тайм прошел без забитых голов. Игроки боялись совершить ошибку. Поэтому на две команды – лишь девять ударов по воротам и только один в створ ворот, от самого молодого участника матча – 19-летнего Тренда Александра-Арнольда.

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Но первый тайм запомнился не этим. А травмами и слезами футболистов. Большую потерю понес "Ливерпуль". На 31 минуте после столкновения с Рамосом травмировался Салах – один из ключевых игроков "красных" и лидер команды.

А вскоре и "Реал" был вынужден делать вынужденную замену. Защитник Карвахаль тоже травмировался.

"Реал" забил в первом тайме. Однако судья не засчитал этот гол. В момент навеса Роналду находился в офсайде (с его ударом вратарь справился), как и Бензема, который добивал мяч в ворота.

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После перерыва на 47 минуте "Реал" мог выйти вперед. Лаллана неудачно выбивал мяч с линии штрафной. Но тот срезался с ноги и попал точно к Иско. Испанец пробивал по воротам Кариуса, который уже покинул линию ворот. Однако попал в перекладину.

И вскоре "Реал" таки забил. Ошибся Кариус. Хотя это не просто ошибка, а фатальная ошибка. Вратарь поймал мяч и ввел его сходу игру. Рядом был Бензема. Голкипер решил вбросить его на ближнего игрока, однако форвард "Реала" удачно подставил ногу, и от нее мяч закатился в ворота, точно под самую штангу. Это Бензема второй раз в этой Лиге чемпионов "подкарауливает" ошибки вратарей. И забивает гол. В случае с "Баварией" он стал решающим.

Отыгрался "Ливерпуль" уже вскоре. Сначала после опасного навеса Рафаэль Варан прервал подачу на Фирмину. И после навеса Милнера Ловрен головой скидывал на линию ворот. Навас уже готовился поймать мяч, но из-за спины Марсело выскочил Мане, ногой в касание переправив мяч в ворота.

Был в этой игре и гол-красавец. Его автор – Гарет Бэйл. Валлиец лишь за три минуты до этого вышел на поле вместо Иско, а на 64 минуте в падении через себя замкнул навес от Марсело. Получилось эффектно и эффективно, и "Реал" снова вышел вперед.

А впоследствии Кариус еще раз катастрофически ошибся. И снова забил Бэйл. Игрок "Реала" мощно пробивал из-за пределов штрафной. Вратарь решил его ловить, но от его рук мяч залетел в ворота.

А уже в добавленное арбитром время, когда Роналду был в вратарской площадке и готов был забивать, фанат выбежал на поле. После этого прозвучал финальный свисок. "Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Реал – Ливерпуль 3:1

Голы: Бензема, 51, Бэйл, 64, 83 – Мане, 54