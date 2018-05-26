01:24
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
21°C 10°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

"Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: обзор матча

802 Читати новину українською
Реал – Ливерпуль результат финала Лиги чемпионов 26 мая в Киеве
Реал – Ливерпуль результат финала Лиги чемпионов 26 мая в Киеве

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграли в финале Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве 26 мая. А матч запомнился травмами футболистов и их слезами. А также забитыми голами. И ошибками вратаря.

Наконец-то это произошло. Киев последние несколько дней жил финалом Лиги чемпионов. Особенно с четверга, 24 мая, когда в центре города установили большую фан-зону. До этого подобное "футбольное безумие" было в 2012 году. Однако тогда вся Украина принимала Евро-2012. И наконец этот матч состоялся.

Читайте также: Выступление Дуа Лепи и церемония открытия финала Лиги чемпионов: видео

Открыть церемонию поручили британской певице Дуа Липы. С чем она и справилась. Игра собрала немало звездных гостей, в том числе и королевской крови.

Видео открытие финала Лиги чемпионов в Киеве

А сам кубок на поле вынес украинец, который в свое время выигрывал этот трофейм – Андрей Шевченко.

Читайте также: Перед "Олимпийским" провели акцию в поддержку Сенцова: фото

Главные тренеры – Зинедин Зидан из "Реала" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" выставили довольно прогнозируемые составы. При этом "сливочные" вышли в точно таком же составе, как и в прошлогоднем финале.

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.

Ливерпуль: Кариус, Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Салах, Мане, Фірміно.

Читайте также: Смешные фаны, которые решили "влезть" в кадр: смешные фото и видео об атмосфере финала ЛЧ

Первый тайм прошел без забитых голов. Игроки боялись совершить ошибку. Поэтому на две команды – лишь девять ударов по воротам и только один в створ ворот, от самого молодого участника матча – 19-летнего Тренда Александра-Арнольда.

Читайте также: "Представляете, мужчины и женщины в метро..." – фан "Ливерпуля" рассказал, чем удивлен в Украине

Но первый тайм запомнился не этим. А травмами и слезами футболистов. Большую потерю понес "Ливерпуль". На 31 минуте после столкновения с Рамосом травмировался Салах – один из ключевых игроков "красных" и лидер команды.

А вскоре и "Реал" был вынужден делать вынужденную замену. Защитник Карвахаль тоже травмировался.

"Реал" забил в первом тайме. Однако судья не засчитал этот гол. В момент навеса Роналду находился в офсайде (с его ударом вратарь справился), как и Бензема, который добивал мяч в ворота.

Читайте также: Следующая цель для Украины – Суперкубок УЕФА или финал Лиги Европы, – Порошенко

После перерыва на 47 минуте "Реал" мог выйти вперед. Лаллана неудачно выбивал мяч с линии штрафной. Но тот срезался с ноги и попал точно к Иско. Испанец пробивал по воротам Кариуса, который уже покинул линию ворот. Однако попал в перекладину.

И вскоре "Реал" таки забил. Ошибся Кариус. Хотя это не просто ошибка, а фатальная ошибка. Вратарь поймал мяч и ввел его сходу игру. Рядом был Бензема. Голкипер решил вбросить его на ближнего игрока, однако форвард "Реала" удачно подставил ногу, и от нее мяч закатился в ворота, точно под самую штангу. Это Бензема второй раз в этой Лиге чемпионов "подкарауливает" ошибки вратарей. И забивает гол. В случае с "Баварией" он стал решающим.

Отыгрался "Ливерпуль" уже вскоре. Сначала после опасного навеса Рафаэль Варан прервал подачу на Фирмину. И после навеса Милнера Ловрен головой скидывал на линию ворот. Навас уже готовился поймать мяч, но из-за спины Марсело выскочил Мане, ногой в касание переправив мяч в ворота.

Был в этой игре и гол-красавец. Его автор – Гарет Бэйл. Валлиец лишь за три минуты до этого вышел на поле вместо Иско, а на 64 минуте в падении через себя замкнул навес от Марсело. Получилось эффектно и эффективно, и "Реал" снова вышел вперед.

 

А впоследствии Кариус еще раз катастрофически ошибся. И снова забил Бэйл. Игрок "Реала" мощно пробивал из-за пределов штрафной. Вратарь решил его ловить, но от его рук мяч залетел в ворота.

А уже в добавленное арбитром время, когда Роналду был в вратарской площадке и готов был забивать, фанат выбежал на поле. После этого прозвучал финальный свисок. "Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов.

Реал – Ливерпуль 3:1

Голы: Бензема, 51, Бэйл, 64, 83 – Мане, 54

Автор: Игорь Садженица
Теги: Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 26 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
26 мая, 23:47 "Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: обзор матча
Ігор Саджениця 802
Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
26 мая, 23:00 Де і чому президент Порошенко може постати перед судом: резонансна справа
Дмитро Гнап 371
Главные новости 26 мая: акция
26 мая, 22:04 Главные новости 26 мая: акция "Свободу Сенцову", детали покушения на Стерненко, Лига Чемпионов
143
А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
26 мая, 22:01 А чьо ви не їдете по маленьких містах? Тут що не люди? – Сергій Притула
Блог Медіа 1586
Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
26 мая, 19:01 Книжковий Арсенал-2018: новинки, які не можна пропустити
Книги для гурманів 686
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук