Реал – Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют в финале Лиги чемпионов в Киеве 26 мая. Букмекеры определились с фаворитом этого матча.

"Реал" может третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов. Такого мнения придерживаются букмекеры в "Фаворит спорт". На итоговую победу "Реала" там коэффициент 1,63, в то время как на то, что в целом трофей выиграет "Ливерпуль" – 2,35.

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То, что "Реал" победит в основное время – 2,15, победа "Ливерпуля" за 90 минут – 3,20. Коэффициент на то, что команды не определят победителя в основное время и сыграют вничью – 3,80.

В то, что как минимум один гол в этом матче будет забит в основное время, букмекеры почти не сомневаются. Поэтому "тотал больше 1,0" только 1,01, а "тотал меньше 1,0" – аж 12,50. При этом "тотал больше 2,0" – 1,17, а "тотал больше 3,0" – 1,66. Больший коэффициент на то, что "Реал" забьет – "тотал больше 0,5" – 1,11, в то время как у "Ливерпуля" коэффициент 1,18. В то, что обе команды забьют – 1,38.

Относительно точного счета, то наиболее вероятным считается ничья 1:1 – 7,50. Далее следует победа "Реала" 2:1 – 9,50, ничья 2:2 – 10,0, победа "Ливерпуля" 2:1 – 11,25, а также победа "сливочных" 1:0 и 2:0 – по 12,5. Победа "Реала" 3:1 более вероятна, чем победа "Ливерпуля" 1:0 или 2:0 – 12,75 против 13,5 или 15,0.

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Букмекеры William Hill тоже считают, что в итоге трофей займет "Реал" – 1,73. На получение Кубка Лиги чемпионов "Ливерпулем" – 2,25. Стоит добавить, что 2,25 – коэффициент на победу "Реала" в основное время. То, что англичанам хватит 90 минут для победы в финале – 3,20. Ничья получила коэффициент 3,75.

Вероятность того, что Криштиану Роналду забьет первый гол за "Реал" – 2,50. Далее следуют Гарет Бэйл – 4,00 и Карим Бензема – 4,33. Что касается "Ливерпуля", то наиболее вероятным автором гола является Моххамед Салах – 2,60. То, что первым отметится Роберто Фирмино – 4,20. К слову, вероятность, что первым за "Ливерпуль" забьет Дэнни Ингс, который обычно сидит в запасе (вышел на замену в 4 матчах ЛЧ, ни одного забитого гола), значительно выше, чем в Садийо Мане, который за 10 игр забил 11 голов в Лиге чемпионов – 4,50 против 4,80.

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Фаворитом финала "Реал" считают и в Betfair. Вероятность завоевания Кубка испанцами – 1,66, англичанами – 2,2. Всего здесь коэффициенты похожи на предыдущие, отличаются лишь незначительно. Так, победа "Реала" в основное время – 2,20, "Ливерпуля" – 3,10. Ничья в матче – 3,70.

Относительно точного счета, наименьший коэффициент в ничьи 1:1 – 7,00. Далее ничья 2:2 – 9,50, победа 2:1 – 10,0 для "Реала" и 12,0 – для "Ливерпуля".

Среди авторов голов в этом матче – Криштиану Роналду 1,66, Моххамед Салах – 1,90.

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PariMatch ставку на победу "Реала" в Лиге чемпионов выставил на уровне 1,67, в то время как на "Ливерпуль" – 2,28. На то, что "Реал" одержит победу в матче за 90 минут – 2,20, "Ливерпуль" – 3,20. Ничья в матче – 3,75.

Вероятность того, что хотя бы одна команда забьет гол в первом тайме – 1,25, на то, что за первые 45 минут зрители гол так и не увидят – 3,65.

Среди наиболее вероятных счетов: 1:1 – 8,60, победа "Реала" 2:1 – 9,20. Аналогичный счет в пользу "Ливерпуля" – 11,0.

Можно сделать и ставку, что "Реал" победит 1:0, 2:0 или 2:1 – коэффициент 4,30. Что касается "Ливерпуля", то победы со счетом 1:0, 2:0 или 2:1 – 5,30.

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