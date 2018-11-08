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      "Реал" может вернуть Лунина из аренды в "Леганесе"

      22 Читати новину українською
      Андрей Лунин
      Андрей Лунин / Фото из соцсетей

      Испанский "Реал" не доволен игровым временем, которое получает украинский вратарь Андрей Лунин в "Леганесе". "Сливочные" могут вернуть голкипера из аренды, чтобы отдать в другой клуб, где он будет играть чаще.

      Недовольство мадридцев вызывает то, что Лунин сыграл лишь в одном матче за "Леганес" – в кубковом матче против "Райо Вальекано", где голкипер пропустил два гола (матч закончился в ничью 2:2), сообщает издание AS.

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      При этом, по арендному соглашению, украинец должен сыграть минимум 15 матчей за сезон. Однако тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино больше доверяет Ивану Куэльяру. Стоит отметить, что если Лунин не сыграет это количество матчей, "Леганес" может ожидать штраф согласно арендному соглашению.

      Напомним, Лунин летом перебрался в "Реал" из луганской "Зари". Вратарь провел сбор с мадридским "Реалом", однако впоследствии отправился в аренду из-за того, что в клуб перешел бельгиец Тибо Куртуа, в то время как в команде еще остается опытный Кейлор Навас

      Теги: Футбол Андрей Лунин Спорт
      Источник: 24 Канал
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