"Реал" начал поиски нового тренера уже есть претендент

Бывший наставник "Челси" Антонио Конте в ближайшее время может возглавить мадридский "Реал".

"Реал" начал обсуждать с бывшим наставником "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте возможность его назначения главным тренером команды, сообщает Corriere dello Sport.

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Нынешний наставник "Реала" Хулен Лопетеги находится под давлением из-за неудовлетворительных результатов команды, которая на протяжении 4 матчей подряд не забила ни одного мяча и потерпела 3 поражения, в том числе от московского ЦСКА (0:1).

Как сообщает издание, решающими для дальнейшей судьбы тренера "Реала" станут следующие три матча: против "Леванте" и "Барселоны" в испанском первенстве, а также "Виктории Плзень" в Лиге чемпионов.

Напомним, что сейчас "Реал" имеет четырехматчевую серию без забитых голов во всех турнирах. После восьми туров в чемпионате "сливочные" имеют в своем активе лишь 14 очков и располагаются на четвертой строчке.

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