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      "Реал" начал поиски нового тренера уже есть претендент

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      Антонио Конте может возглавить "Реал"
      Антонио Конте может возглавить "Реал"

      Бывший наставник "Челси" Антонио Конте в ближайшее время может возглавить мадридский "Реал".

      "Реал" начал обсуждать с бывшим наставником "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте возможность его назначения главным тренером команды, сообщает Corriere dello Sport.

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      Нынешний наставник "Реала" Хулен Лопетеги находится под давлением из-за неудовлетворительных результатов команды, которая на протяжении 4 матчей подряд не забила ни одного мяча и потерпела 3 поражения, в том числе от московского ЦСКА (0:1).

      Как сообщает издание, решающими для дальнейшей судьбы тренера "Реала" станут следующие три матча: против "Леванте" и "Барселоны" в испанском первенстве, а также "Виктории Плзень" в Лиге чемпионов.

      Напомним, что сейчас "Реал" имеет четырехматчевую серию без забитых голов во всех турнирах. После восьми туров в чемпионате "сливочные" имеют в своем активе лишь 14 очков и располагаются на четвертой строчке.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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