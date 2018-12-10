"Реал" одержал четвертую победу подряд
Мадридский "Реал" одержал уже четвертую победу во всех турнирах, вернувшись при этом в лигочемпионовскую четверку испанской "Примеры".
Правда три очка в игре против Уески тяжело дались королевской команде.
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Несмотря на быстрый гол Бэйла, соперники отнюдь не имели намерений так просто складывать оружие.
Поэтому к победе мадридцев всерьез присоединился голкипер Тибо Куртуа. В итоге мадридцы таки отстояли преимущество - 1: 0.
От лидера "Барселоны" "Реал" отстает на 5 очков.
Источник: 24 канал
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