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      "Реал" одержал четвертую победу подряд

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      Мадридский "Реал" одержал уже четвертую победу во всех турнирах, вернувшись при этом в лигочемпионовскую четверку испанской "Примеры".

      Правда три очка в игре против Уески тяжело дались королевской команде.

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      Несмотря на быстрый гол Бэйла, соперники отнюдь не имели намерений так просто складывать оружие.

      Поэтому к победе мадридцев всерьез присоединился голкипер Тибо Куртуа. В итоге мадридцы таки отстояли преимущество - 1: 0.

      От лидера "Барселоны" "Реал" отстает на 5 очков.

      Теги: Футбол Реал Спорт
      Источник: 24 канал
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