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      "Реал" одержал четвертую подряд победу в Чемпионате Испании: видео голов в игре с "Алавесом"

      6 Читати новину українською

      Мадридская команда максимально воспользовалась потерей очков "Барселоной", "Атлетико" и "Севильей". Уже в двадцать втором туре Примеры "Реал" эффектно разобрался с "Алавесом".

      Сначала хозяева радовались минимальной победе – на тридцатой минуте образцовую комбинацию завершил Бензема.

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      Впрочем, в конце встречи, когда соперник максимально раскрылся, не отказали себе в удовольствии забить еще. На восьмидесятой минуте Жуниор Винисиус разогнал контратаку "Реала", сам ее и завершил.

      А уже в добавленные арбитром минуты Мариано смачным ударом головой поставил в матче разгромную точку – три-ноль.

      В результате игры "Реал" до двух очков сократил отставание от второго в таблице "Атлетико", лидеру "Барселоне" мадридская команда уступает восемью очками.

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Источник: 24 канал
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