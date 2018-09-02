"Реал" одержал третью победу в матчах Примеры

В трех первых матчах Примеры мадридский "Реал" одержал три уверенные победы.

Без Криштиану Роналду в Реале теперь забивает каждый желающий.

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Причин жалеть о потере в межсезонье португальского голеадора в мадридской команды пока нет. В трех первых матчах Примеры "Реал" одержал победы, забивая в среднем по три с половиной гола за матч.

В игре против Леганеса, в заявку которого к слову не попал украинский голкипер Андрей Лунин, победу "Реалу" принесли дубль Бензема и голов Бейла и Рамоса. 4:1. Как минимум, пока свою игру не сыграла "Барселона", мадридцы единоличные лидеры чемпионата.

Смотрите видео о победе "Реала"