"Реал" официально представил Тибо Куртуа: фото и видео

Бельгийский вратарь Тибо Куртуа официально перебрался из лондонского "Челси" в мадридский "Реал". В четверг, 9 августа, испанский клуб официально представил игрока

Представил игрока президент "Реала" Флорентино Перес.

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Контракт Куртуа с клубом рассчитан на 6 лет. А сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Кроме того, в "Челси" на год в аренду отправился полузащитник Ковачич, который стал вице-чемпионом мира.

Напомним, летом 2018 года "Реал" приобрел украинского вратаря Андрея Лунина. Также за клуб выступает Кейлор Навас, который в прошлом сезоне был игроком основы.

К слову, Куртуа в свое время выступал за другой мадридский клуб – "Атлетико", и его семья осталась жить в Мадриде, когда он переехал в Лондон.

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