"Реал" официально уволил главного тренера
"Реал" на своем официальном сайте сообщил об увольнении тренера Хулена Лопетеги.
Последним матчем для наставника во главе мадридцев стал поединок с "Барселоной", который они проиграли со счетом 1:5.
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Временным наставником назначен руководитель молодежной команды Сантьяго Солари, а клуб пока занимается поисками нового тренера.
За 4,5 месяца, которые "королевский клуб" провел под руководством испанца, "Реал" успел установить несколько новых антирекордов. После 10-ти туров чемпионата Испании мадридцы находятся на 9-й строчке турнирной таблицы.
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Источник: 24 Канал
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