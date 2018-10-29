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      "Реал" официально уволил главного тренера

      78 Читати новину українською
      "Реал" уволил Хулена Лопетеги
      "Реал" уволил Хулена Лопетеги

      "Реал" на своем официальном сайте сообщил об увольнении тренера Хулена Лопетеги.

      Последним матчем для наставника во главе мадридцев стал поединок с "Барселоной", который они проиграли со счетом 1:5.

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      Временным наставником назначен руководитель молодежной команды Сантьяго Солари, а клуб пока занимается поисками нового тренера.

      За 4,5 месяца, которые "королевский клуб" провел под руководством испанца, "Реал" успел установить несколько новых антирекордов. После 10-ти туров чемпионата Испании мадридцы находятся на 9-й строчке турнирной таблицы.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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