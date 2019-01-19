22:08
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, сегодня
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      "Реал" победил "Севилью" и поднялся на третью строчку Примеры

      2 Читати новину українською

      "Реал" не намерен оставаться без медалей. Мадридцы, переживающие не лучший период в своей истории, все же смогли разобраться с прямым конкурентом в борьбе за третью строчку Примеры – "Севильей".

      Правда и этот триумф дался королевскому клубу не без проблем.

      Читайте также: "Ливерпуль" в напряженном поединке одержал победу над "Кристал Пэлэс"

      Андалусийцы держали свои ворота на замке вплоть до семьдесят восьмой минуты. Не устояли лишь перед сверхмощным очень дальним выстрелом Каземиро.

      Уже в компенсированное время свое веское слово сказал и обладатель золотого мяча Лука Модрич, который и подытожил окончательный счет – 2:0. "Реал" прерывает серию из двух подряд поражений от "Севильи" и отодвигает андалусийцев на четвертое место Примеры.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: ФК Севилья Футбол Реал Спорт
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      сегодня , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 33
      Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      сегодня , 21:00 Как мораторий на рынок земли в Украине играет на руку Кремля
      Сергій Фурса 80
      Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      сегодня , 20:00 Инвестиции для кандидатов в президенты: кто стоит за новыми политическими лицами
      Павло Казарін 145
      Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      сегодня , 19:00 Нелегальні обмінники – стихійне лихо для бюджету держави
      Артем Овдієнко 460
      Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      сегодня , 18:01 Кремлевские ставленники на выборах президента-2019: кто они и какие у них шансы
      Інна Жолобович 3757
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Moto GP: Испанцы доминировали во второй день испытаний
       7 февраля 2013 , 09:21
      Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"
       12 мая 2013 , 13:49
      Возродиться или умереть - красный финал для чемпиона. Анонс 7 дня Мундиаля
       18 июня 2014 , 17:08
      "Шахтер" продлил аренду "Арены Львов" до конца сезона
       18 января 2016 , 23:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук