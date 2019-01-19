"Реал" победил "Севилью" и поднялся на третью строчку Примеры
"Реал" не намерен оставаться без медалей. Мадридцы, переживающие не лучший период в своей истории, все же смогли разобраться с прямым конкурентом в борьбе за третью строчку Примеры – "Севильей".
Правда и этот триумф дался королевскому клубу не без проблем.
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Андалусийцы держали свои ворота на замке вплоть до семьдесят восьмой минуты. Не устояли лишь перед сверхмощным очень дальним выстрелом Каземиро.
Уже в компенсированное время свое веское слово сказал и обладатель золотого мяча Лука Модрич, который и подытожил окончательный счет – 2:0. "Реал" прерывает серию из двух подряд поражений от "Севильи" и отодвигает андалусийцев на четвертое место Примеры.
Источник: 24 канал
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