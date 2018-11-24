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      "Реал" потерпел разгромное поражение от "Эйбара": видео голов

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      "Реал" потерпел разгромное поражение от "Эйбара": видео голов

      В чемпионате Испании мадридский "Реал" никак не может оправиться после того, как команду покинул Роналду. На этот раз "сливочные" потерпели разгромное поражение на выезде от "Эйбара".

      Эйбар – Реал 3:0

      Голы: Эскаланте, 16 Энрич, 52, Кике, 57

      В первом тайме ничто не предвещало беды для "Реала" – команда много атаковала, пробивала по воротам. В одном из эпизодов Бензема уже перебросил голкипера и мяч летел в ворота, но защитник сумел выбить мяч почти с линии ворот. Опасный момент у "Эйбара" был еще ранее – Кике попал в крестовину ворот.

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      Для того, чтобы определить, забил ли "Эйбар" первый гол, арбитру матча пришлось использовать видеоповтор. Сначала он его не засчитал, но решил воспользоваться технологией VAR. Довольно длинная задержка – и вот уже Эскаланте принимает поздравления с забитым голом.

      "Реал" мог сравнять счет еще в первом тайме, но голкипер справился с ударом Бэйла со штрафного.

      Второй тайм снова начался с гола "Эйбара", на этот раз Энрич пробил в дальний угол ворот Куртуа, а Рамос опоздал с подкатом.

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      За несколько минут Кике "добил" гостей, первым оказавшись на добивании. Он уже забивал в пустые ворота.

      "Реал" проигрывает и теряет возможность подняться в топ-4. А "Эйбар" теперь уже на седьмой позиции, и отстает от шестого "Реала" лишь на два очка.

      Видеообзор матча Эйбар – Реал

       

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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