"Реал" потерпел третье поражение подряд

"Реал" проигрывает третий матч подряд. В родных стенах "сливочные" уступили скромному "Леванте".

За 13 стартовых минут гости успели забить дважды. Моралес использовал ошибку мадридских защитников, а Рохер бильярдным ударом реализовал пенальти.

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"Реал" успел забить еще до перерыва. Но после просмотра видео-повтора, гол Асенсио отменили-офсайд. Уже во второй половине игры Марсело мощным ударом сократил отрыв. И на большее мадридцев не хватило.

"Реал" не выигрывает вот уже пятый матч подряд. И кресло под Хуленом Лопетеги шатается все сильнее.

Реал – Леванте 1:2

Голы: Марсело, 72 – Моралес, 6, Рожер, 13, (пен)

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