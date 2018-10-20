"Реал" потерпел третье поражение подряд
"Реал" проигрывает третий матч подряд. В родных стенах "сливочные" уступили скромному "Леванте".
За 13 стартовых минут гости успели забить дважды. Моралес использовал ошибку мадридских защитников, а Рохер бильярдным ударом реализовал пенальти.
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"Реал" успел забить еще до перерыва. Но после просмотра видео-повтора, гол Асенсио отменили-офсайд. Уже во второй половине игры Марсело мощным ударом сократил отрыв. И на большее мадридцев не хватило.
"Реал" не выигрывает вот уже пятый матч подряд. И кресло под Хуленом Лопетеги шатается все сильнее.
Реал – Леванте 1:2
Голы: Марсело, 72 – Моралес, 6, Рожер, 13, (пен)
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Источник: 24 канал
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