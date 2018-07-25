"Реал" потребовал за своего футболиста рекордные 500 млн. евро

"Манчестер Юнайтед" пытался осуществить трансфер полузащитника "Реала" Тони Крооса.

Английский клуб спрашивал у испанских коллег информацию о возможности приобретения 28-летнего футболиста. В "Королевском клубе" ответили, что готовы отпустить своего игрока в том случае, если получат за Крооса не менее 500 миллионов евро, сообщает издание Tuttosport.

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Скорее всего, "сливочные" просто хотят оставить хавбека на "Сантьяго Бернабеу", а также прекратить дальнейшие трансферные слухи. В свою очередь, английский клуб не готов заплатить такую сумму за одного игрока.

Напомним, что в Мадрид Кроос перебрался летом 2014 года с немецкой "Баварии". Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. В прошлом сезоне Тони принял участие в 27 встречах Примеры, отметившись 5 голами и 7 ассистами.