"Реал" повторил свой худший результат в ХХІ веке

Испанский гранд набрал всего 30 очков за 18 туров чемпионата, потерпев шесть поражений – столько команда имела за весь прошлый сезон.

"Реал" продолжает штормить, королевский клуб фактически выбыл из чемпионской гонки в этом сезоне.

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Последний раз так плохо "Реал" проводил сезон 13 лет назад. После потери очков в игре с "Сосьедадом" "Реал" отделяет от первого места, которые занимает "Барселона", десять очков. И еще ни одна команда в истории чемпионатов Испании не становилась чемпионом, уступая лидеру более, чем девятью зачетными пунктами. К тому же, "Реал" опустился на пятую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Алавес".

"Барселона", лидер Ла Лиги одолела "Хетафе" со счетом 2:1 и закрепилась на вершине, оторвавшись от "Атлетико" на пять очков. "Матрасники" разошлись миром с "Севильей" – 1:1.

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