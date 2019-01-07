19:32
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      РОЖДЕСТВО АВАРИЯ СУДНА С УКРАИНЦАМИ ВБЛИЗИ ТУРЦИИ ТОМОС

      "Реал" повторил свой худший результат в ХХІ веке

      25 Читати новину українською

      Испанский гранд набрал всего 30 очков за 18 туров чемпионата, потерпев шесть поражений – столько команда имела за весь прошлый сезон.

      "Реал" продолжает штормить, королевский клуб фактически выбыл из чемпионской гонки в этом сезоне.

      Читайте также: Дубль Касорлы принес ничью "Вильярреала" в игре с "Реалом"

      Последний раз так плохо "Реал" проводил сезон 13 лет назад. После потери очков в игре с "Сосьедадом" "Реал" отделяет от первого места, которые занимает "Барселона", десять очков. И еще ни одна команда в истории чемпионатов Испании не становилась чемпионом, уступая лидеру более, чем девятью зачетными пунктами. К тому же, "Реал" опустился на пятую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Алавес".

      "Барселона", лидер Ла Лиги одолела "Хетафе" со счетом 2:1 и закрепилась на вершине, оторвавшись от "Атлетико" на пять очков. "Матрасники" разошлись миром с "Севильей" – 1:1.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Реал
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
      сегодня , 17:34 Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
      1066
      Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      сегодня , 17:01 Луганск праздничный и Луганск будничный: это разные города
      Ольга Черненко 939
      Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      сегодня , 13:46 Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания
      Ірина Полицька 8664
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 12:02 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      10256
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 10:01 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      37341
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Украина настроена принять этап Чемпионата Мира по классическому ралли
       1 мая 2013 , 12:49 1
      Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля
       21 октября 2013 , 09:53 1
      Ничья, которая устроила всех. "Говерла" - "Заря" - 0:0
       5 октября 2013 , 15:27
      Эдуардо близок к переходу в "Фиорентину"
       17 июня 2014 , 13:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук